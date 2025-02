Cherry rẻ chưa từng có, chỉ vài chục nghìn đồng/kg

Trên chợ mạng, nhiều người rao bán các loại cherry Chile với giá siêu rẻ. Thậm chí, một số loại cherry có kích thước nhỏ chỉ có giá vài chục nghìn đồng/kg.

Cherry Chile trên thị trường giảm sâu chỉ còn vài chục nghìn đồng cho mỗi kg. Ảnh: Diễm My.

Bị thu hút bởi các livestream bán cherry Chile trên chợ mạng, chị H.N. (quận Bình Thạnh, TP.HCM) liền chốt đơn 2 kg cherry Chile loại nhỏ, với giá 90.000 đồng/kg.

Chị cho biết những ngày gần đây, nhiều người liên tục giới thiệu các loại cherry nhập khẩu Chile giá rẻ nên chị cũng tò mò mua về cho gia đình ăn thử.

Tương tự, chị Nguyễn Trâm (quận 8) cũng vừa đặt mua 4 kg cherry Chile size to giá 150.000 đồng/kg.

"Thông thường, tôi vẫn hay mua cherry Australia hoặc New Zealand nhưng giá của loại cherry này khá cao, năm nay, tôi chuyển sang ăn thử cherry Chile", chị Trâm cho biết.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, giá cherry Chile đang giảm sâu so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Vào cuối tháng 1, cherry Chile vẫn được các đầu mối rao bán với giá từ 200.000 đồng/kg trở lên, đến nay, giá loại trái cây này chỉ dao động còn 80.000-180.000 đồng/kg, tùy kích cỡ.

Nhiều người bán giới thiệu loại cherry với đủ các tiêu chí tươi, ngon, giòn và ngọt được nhập khẩu từ Chile hiện có giá rẻ chưa từng có. Do đó, mặt hàng này đang bán rất chạy.

Còn tại các chuỗi siêu thị lớn như GO! cũng đang giảm giá cherry Chile kích thước 26-28 mm từ 29.900 đồng/100 gr xuống còn 18.900 đồng/100 gr.

Nhân viên của một cửa hàng nhập khẩu trái cây cao cấp tại TP.HCM cho biết cherry Chile thường không giòn và ngọt bằng các loại cherry có xuất xứ từ Australia hoặc New Zealand.

Do đó, loại cherry này cũng có giá mềm hơn hẳn so với loại nhập từ Australia và New Zealand. Tuy nhiên, nhân viên khẳng định giá cherry Chile hiện nay trên thị trường đã rẻ hơn rất nhiều so với các năm trước.

Lý giải cho việc giá cherry Chile liên tục giảm trong thời gian gần đây, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết trước đó, tàu Saltoro chở 1.300 container cherry từ Chile sang Trung Quốc để cung cấp cho thị trường tỷ dân dịp Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, tàu lại gặp sự cố kỹ thuật nên sau Tết, lượng cherry này mới cập bến tại Trung Quốc.

"Vì sự cố đó nên cherry Chile tràn ngập thị trường Trung Quốc, trong đó một số lượng cherry cũng đã được nhập vào Việt Nam nên giá của mặt hàng này trên thị trường đang siêu rẻ", ông Nguyên chia sẻ.

Mặt khác, sau Tết Nguyên đán, người bán liên tục giảm giá sâu các loại cherry Chile để giải phóng hàng nhanh bởi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng giảm.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2024, Việt Nam đã chi gần 48,5 triệu USD để nhập khẩu cherry. Ông Nguyên nhận định mặt hàng cherry nhập khẩu ngon và lạ miệng nên người Việt rất ưa chuộng loại quả này mỗi khi đến mùa.

Con số này nhiều hơn đáng kể so với các loại trái cây ngoại nhập khác như kiwi 21,9 triệu USD , dâu tây 11,9 triệu USD .