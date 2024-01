Cherry 'không chạm' từ New Zealand đến tay người Việt

Thông qua chiến dịch "Made With Care", New Zealand giới thiệu trái cây an toàn, chất lượng cao đến với người tiêu dùng Việt, đặc biệt khi Tết đang đến gần.

Trong những năm gần đây, các sản phẩm ngành thực phẩm và đồ uống được xuất khẩu từ New Zealand sang Việt Nam ngày càng tăng, chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh táo và kiwi, cherry cũng là sản phẩm được người dùng ưa chuộng bởi sự thơm ngon, tỉ lệ dinh dưỡng cao. Hiện tại, quốc gia này là nguồn nhập khẩu quả anh đào lớn thứ 3 của Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiệc cảm tạ đối tác trong mùa anh đào ngày 26/1, Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM Scott James cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi được mang các loại trái cây an toàn, thơm ngon, bổ dưỡng, chất lượng cao đến cho người Việt. Cherry New Zealand được người dùng Việt yêu thích, lựa chọn để ăn và làm quà tặng cho gia đình, bạn bè và đối tác trong dịp Tết Nguyên đán". Ngài Scott James, Tổng lãnh sự New Zealand phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Linh Huỳnh. Không chỉ đẹp mắt, những trái cherry đỏ mọng còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người dùng. Đây là loại quả chứa nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ làm giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, điều chỉnh huyết áp. Quả cherry có chứa melatonin giúp giữ cho chu kỳ thức-ngủ được ổn định. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm khớp, giảm viên, cải thiện tình trạng đau nhức cơ khi tập thể dục và mất sức. Mùa vụ cherry New Zealand bắt đầu từ tháng 1 đến hết tháng 2 với 90% sản lượng được trồng ở Central Otago, phần còn lại trồng ở Đảo Bắc và vịnh Hawke. Hiện tại đang là giai đoạn cao điểm với 80% sản lượng cherry được thu hoạch và xuất khẩu vào tháng 1, phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán. Quả cherry có màu đỏ tự nhiên, liên quan chặt chẽ đến màu đỏ của Tết của người Việt, vì vậy được nhiều người dùng chọn mua trong giai đoạn này. Sự kiện còn có sự tham gia của các các công ty phân phối cùng các KOL của Việt Nam. Ảnh: TLS New Zealand. Ông Hoàng Hải, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần New Retail CPG cho biết: "Quả cherry sau khi được nhà vườn thu hoạch sẽ trải qua những giai đoạn phân loại, đóng gói, vận chuyển bằng đường hàng không và bán tay người tiêu dùng mà 'không chạm' tay ai thêm lần nào, giúp quả giữ nguyên độ thơm ngon, an toàn, chất lượng". Trả lời Tri thức - Znews, ông Scott James - Tổng lãnh sự New Zealand chia sẻ: "Chúng tôi muốn sản lượng cherry và các loại hoa quả xuất khẩu sang Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. Tuy nhiên, quả cherry chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khá nhiều nên tôi không thể biết chính xác sản lượng xấu khẩu dự kiến cho đến khi kết thúc mùa vụ". Ông cho biết New Zealand tập trung mang đến cho người tiêu dùng Việt loại quả cao cấp, có mùi vị thơm ngon, chất lượng tốt nhất hơn là chỉ chú ý đến sản lượng. Trong những năm gần đây, thực phẩm và đồ uống đến từ quốc gia này được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Hiện New Zealand là nhà cung cấp cherry và táo lớn thứ 2 của Việt Nam. Mục Du lịch - Ẩm thực gửi tới độc giả những tựa sách "gối đầu giường" cho người mê nội trợ. Bất kể là ẩm thực đường phố hay nhà hàng sang trọng, mỗi món ăn, mỗi phong cách nấu nướng đều có một câu chuyện riêng, những bí quyết không phải ai cũng biết. > Xem thêm: Sách cho những tâm hồn ăn uống