Chelsea tự bắn vào chân trong cuộc đua top 4 với MU

Chơi thiếu người từ phút 72, Chelsea bị Burnley tận dụng thời cơ để giật lấy một điểm kịch tính trong thời gian bù giờ.

Chelsea đánh mất 2 điểm trong thời gian bù giờ. Ảnh: Reuters.

Chelsea khởi đầu như mơ trên sân nhà trước Burnley ở vòng 27 Premier League tối 21/2 khi mở tỷ số ngay phút thứ tư. Moises Caicedo tung đường chọc khe xé toang hàng thủ Burnley, Pedro Neto thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ để Joao Pedro đệm bóng cận thành. VAR kiểm tra khả năng chạm tay nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

Burnley không sụp đổ sau bàn thua sớm. Đội khách đáp trả chỉ ít phút sau khi Lesley Ugochukwu dứt điểm chệch cột dọc từ tình huống phạt góc của Jaidon Anthony. Trước đó, họ được hưởng phạt góc vì thủ môn Robert Sanchez giữ bóng quá lâu sau cú sút của Hannibal.

Chelsea kiểm soát thế trận nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng. Kyle Walker kịp thời chặn cú dứt điểm của Cole Palmer trong vòng cấm. Palmer sau đó thử vận may từ xa, song Maxime Esteve đánh đầu giải nguy.

Dù dẫn trước, đội chủ nhà không thực sự áp đảo và suýt trả giá khi Walker xử lý lỗi, tạo điều kiện cho Palmer băng xuống đối mặt. May cho Burnley, Martin Dubravka cứu thua xuất sắc.

Hiệp hai chứng kiến Chelsea gia tăng sức ép. Joe Worrall liên tiếp có những pha cản phá quan trọng trước các pha dứt điểm của Palmer. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 72. Wesley Fofana nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với James Ward-Prowse và bị truất quyền thi đấu. Chelsea lập tức rút Palmer ra sân, đưa Tosin vào gia cố hàng thủ.

Lợi thế hơn người giúp Burnley đẩy cao đội hình. Josh Laurent có cú sút cận thành nhưng bóng đổi hướng và đi đúng vị trí của Sanchez. Scott Parker tung thêm Ashley Barnes và Loum Tchaouna vào sân nhằm tìm bàn gỡ.

Chiếc thẻ đỏ của Fofana làm Chelsea phá sản mọi kế hoạch cuối hiệp hai. Ảnh: Reuters.

Burnley được hưởng sáu phút bù giờ. Phút 90+3, Ward-Prowse thực hiện quả phạt góc chuẩn xác, Zian Flemming bật cao đánh đầu vào góc xa, khiến khán đài đội khách vỡ òa. Chelsea mất tập trung đúng khoảnh khắc quyết định và phải trả giá.

Kịch tính chưa dừng lại. Ngay sau đó, Barnes có cơ hội mang về chiến thắng cho Burnley nhưng đánh đầu vọt xà từ một quả tạt khác của Ward-Prowse.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Chelsea đánh rơi hai điểm trong thế thiếu người, còn Burnley rời Stamford Bridge với một điểm quý giá sau màn lội ngược dòng nghẹt thở.

Kết quả này khiến Chelsea chỉ có 45 điểm tạm thời xếp trên Manchester United nhờ hiệu số phụ. Tuy nhiên "Quỷ đỏ" vẫn còn một trận chưa đá và có cơ hội bứt lên với 3 điểm nhiều hơn đội bóng thành London, qua đó chiếm thế chủ động trong cuộc đua vào Top 4 Premier League.

Highlights Chelsea 1-1 Burnley Tối 21/2, Chelsea bị Burnley cầm hoà 1-1 thuộc vòng 27 Premier League.