Chelsea trả Sancho lại cho MU

Jadon Sancho coi việc khoác áo Chelsea là cơ hội làm lại sự nghiệp, song quãng thời gian tại sân Stamford Bridge sắp khép lại chóng vánh.

Sancho khả năng phải tìm bến đỗ mới trong hè 2025.

Sancho khởi đầu ấn tượng với 4 kiến tạo trong 3 trận đầu tiên chơi cho Chelsea, cùng vài khoảnh khắc lóe sáng. Nhưng càng về sau, cầu thủ người Anh càng nhạt nhòa. Chuỗi 19 trận liên tiếp không ghi bàn và đóng góp hạn chế khiến ban lãnh đạo "The Blues" mất dần niềm tin với Sancho.

Theo truyền thông Anh, Chelsea không kích hoạt điều khoản mua đứt Sancho. Họ thông báo với MU rằng sẽ chọn cách trả 5 triệu bảng tiền phạt để tránh bỏ ra tới 25 triệu bảng cho thương vụ này.

Quyết định của "The Blues" đặt dấu chấm hết cho Sancho tại Stamford Bridge, cũng như khiến tương lai của anh trở nên bất định ở Old Trafford. Lý do là Sancho không nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

Ngược lại, Chelsea chuyển hướng sang Jamie Bynoe-Gittens - cầu thủ trẻ đang nổi tại Dortmund. Việc Chelsea ưu tiên Gittens cho thấy rõ định hướng mang về những cầu thủ trẻ trung và giàu tiềm năng hơn.

Tình cảnh hiện tại khiến Sancho như "mắc kẹt" khi không được chào đón ở CLB chủ quản, cũng chưa thể chiếm được lòng tin tại đội bóng mới. Một số nguồn tin thậm chí tiết lộ cầu thủ 25 tuổi cân nhắc quay trở lại Dortmund.

Với Sancho, tương lai một lần nữa rẽ nhánh. Sancho có thể lần thứ ba trở lại Dortmund, hoặc thử vận may ở một môi trường khác. Nhưng dù chọn hướng đi nào, đến lúc Sancho cần cho thấy nhiều hơn bằng bàn thắng, khát khao và bản lĩnh.

