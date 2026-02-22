Chelsea muốn bán đứt Delap

Liam Delap trở thành mục tiêu hàng đầu của Everton trong bối cảnh Chelsea muốn chia tay tiền đạo này chỉ sau một mùa giải.

Delap có màn trình diễn đáng quên trong màu áo Chelsea. Ảnh: Reuters.

Everton đang chuẩn bị cho một động thái nghiêm túc nhằm chiêu mộ Liam Delap ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Theo TEAMtalk, đội bóng vùng Merseyside thật sự quan tâm đến tiền đạo của Chelsea và xem anh là mục tiêu ưu tiên.

Mùa này, Everton thể hiện sự khởi sắc rõ rệt. Họ đứng thứ 8 tại Premier League và nuôi tham vọng trở lại đấu trường châu Âu lần đầu kể từ mùa 2017/18. Dưới quyền sở hữu của The Friedkin Group, CLB sẵn sàng đầu tư để nâng cấp đội hình.

Delap gia nhập Chelsea hè năm ngoái từ Ipswich Town với mức phí 30 triệu bảng. Tuy nhiên, anh chưa tạo được dấu ấn tại Stamford Bridge. Sau 24 lần ra sân, tiền đạo 23 tuổi mới ghi 2 bàn. Dưới thời HLV Liam Rosenior, anh chỉ có một lần đá chính ở Premier League và thường xuyên xếp sau trong thứ tự ưu tiên.

Dù vậy, Delap chứng minh được năng lực tại giải đấu cao nhất nước Anh. Mùa trước, anh ghi 12 bàn cho Ipswich trong bối cảnh đội bóng này gặp nhiều khó khăn. Everton từng nỗ lực chiêu mộ Delap vào hè 2025 và sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng 30 triệu bảng.

Theo nguồn tin nội bộ, Delap đang "chiến đấu cho tương lai" tại Chelsea. Phần còn lại của mùa giải sẽ quyết định anh có nằm trong kế hoạch dài hạn hay không. Nếu Delap được bật đèn xanh, Everton khả năng sẽ quay lại bàn đàm phán.

