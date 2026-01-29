Chelsea lội ngược dòng ngoạn mục

Rạng sáng 29/1, Chelsea đánh bại Napoli 3-2 trên sân khách ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League.

Chelsea có màn trình diễn ấn tượng.

Chelsea tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Napoli để khép lại vòng bảng bằng một vị trí trong top 8, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội Champions League và khiến nhà đương kim vô địch Italy cúi đầu rời đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Trận đấu khởi đầu thuận lợi cho đội khách khi Chelsea nhập cuộc chủ động và sớm tạo sức ép. Phút 18, từ một quả đá phạt của Reece James, bóng chạm tay Juan Jesus trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Enzo Fernandez thực hiện cú sút lạnh lùng, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, bàn thua lại trở thành chất xúc tác giúp Napoli chơi bùng nổ. Đội bóng của Antonio Conte liên tục dồn ép, trước khi có bàn gỡ hòa ở phút 33. Antonio Vergara có pha xử lý đẳng cấp khi thoát khỏi sự kèm cặp của Moises Caicedo, vượt qua Wesley Fofana rồi dứt điểm hạ gục Robert Sanchez. Trước khi hiệp một khép lại, Rasmus Hojlund, tiền đạo đang được Manchester United cho mượn, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà bằng cú dứt điểm một chạm gọn gàng.

Bước ngoặt của trận đấu đến trong giờ nghỉ, khi Cole Palmer được tung vào sân. Ngôi sao người Anh nhanh chóng để lại dấu ấn với hai đường kiến tạo quyết định. Phút 61, Palmer chuyền bóng để Joao Pedro tung cú sút từ rìa vòng cấm, gỡ hòa 2-2. Đến phút 82, vẫn là Palmer khởi xướng pha phản công, tạo điều kiện cho tiền đạo người Brazil hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm tinh tế qua chân thủ môn Meret.

Napoli có cơ hội níu kéo hy vọng ở phút bù giờ, nhưng cú sút của Romelu Lukaku trước đội bóng cũ đã bị Sanchez cản phá.

