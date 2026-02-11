Chelsea hụt thắng, Leeds ngược dòng giành 1 điểm

Leeds United lội ngược dòng sau khi bị dẫn hai bàn, giành trận hòa 2-2 ngay trên sân Chelsea ở vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2 nhờ dấu ấn đậm nét của Lukas Nmecha.

Chelsea chỉ có 1 điểm trước Leeds.

Leeds United tiếp tục thể hiện bản lĩnh và phong độ ổn định khi cầm hòa Chelsea 2-2 tại Stamford Bridge, trong trận đấu mà họ bị đẩy vào thế bất lợi từ sớm nhưng vẫn biết cách đứng dậy đúng lúc. Kết quả này giúp Leeds nối dài chuỗi trận ấn tượng tại Premier League, với chỉ hai thất bại trong 13 vòng gần nhất.

Chelsea bước vào trận với áp lực phải thắng. Đội chủ nhà chủ động dâng cao đội hình và sớm kiểm soát thế trận. Phút 24, lợi thế ấy được cụ thể hóa. Cole Palmer tung đường chọc khe chính xác, xé toang hàng thủ Leeds để Joao Pedro thoát xuống đối mặt thủ môn Karl Darlow. Tiền đạo người Brazil xử lý tinh tế bằng cú lốp bóng gọn gàng, mở tỷ số cho Chelsea.

Bàn thắng giúp Chelsea chơi hưng phấn hơn. Palmer và Joao Pedro liên tiếp có cơ hội gia tăng cách biệt, nhưng Darlow cùng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến đội chủ nhà chỉ khép lại hiệp một với lợi thế mong manh.

Sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục đẩy cao nhịp độ. Sức ép sớm mang lại bàn thắng thứ hai khi Jaka Bijol phạm lỗi với Joao Pedro trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Palmer lạnh lùng đánh bại Darlow, nâng tỷ số lên 2-0 và tưởng như đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của Leeds.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến rất nhanh. Phút 62, Moises Caicedo phạm lỗi với Jayden Bogle trong vòng cấm, tạo cơ hội để Leeds được hưởng phạt đền. Lukas Nmecha không mắc sai lầm nào, dứt điểm quyết đoán để rút ngắn cách biệt. Bàn thắng này lập tức tiếp thêm sinh khí cho đội khách.

Chỉ hơn 10 phút sau, Chelsea tự đẩy mình vào thế khó. Hàng thủ đội chủ nhà mắc sai sót nghiêm trọng, để Nmecha thoải mái xử lý rồi kiến tạo cho Noah Okafor, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, đệm bóng cận thành gỡ hòa 2-2.

Những phút cuối, Chelsea dồn toàn lực tìm bàn thắng quyết định. Pedro Neto suýt tạo khác biệt với quả tạt xoáy nguy hiểm, trong khi Palmer có pha bỏ lỡ đáng tiếc ở cự ly gần trong thời gian bù giờ. Leeds phòng ngự tập trung, bảo toàn tỷ số để rời Stamford Bridge với một điểm xứng đáng, còn Chelsea lỡ cơ hội giành chiến thắng thứ năm liên tiếp tại Premier League.