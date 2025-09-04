Chelsea gạt tân binh Argentina khỏi đội dự Champions League

Chelsea loại bỏ một tân binh khỏi danh sách dự Champions League, chỉ vài ngày sau khi chính cầu thủ này bày tỏ sự háo hức được ra sân ở sân chơi số một châu Âu.

Hai cầu thủ Buonanotte và Garnacho không thể cùng chơi tại Champions League.

Tiền vệ tấn công người Argentina Facundo Buonanotte được mượn từ Brighton trong mùa giải năm nay nhằm thay thế Cole Palmer - ngôi sao đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương háng.

Khi đặt bút ký hợp đồng, Buonanotte từng hào hứng nói: “Đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ có cơ hội lần đầu tiên được chơi tại Champions League, một thử thách tuyệt vời.”

Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi anh không có tên trong danh sách A của Chelsea đăng ký cho vòng bảng Champions League. Sự bất ngờ càng lớn hơn khi Levi Colwill - người được dự báo sẽ phải nghỉ thi đấu gần như cả mùa sau chấn thương dây chằng chéo trước - lại có tên trong danh sách này.

Trong khi đó, Chelsea không gặp bất kỳ trở ngại nào trong việc đăng ký hàng loạt tân binh như Joao Pedro, Estevao Willian, Jorrel Hato, Dario Essugo, Jamie Gittens, Liam Delap và Alejandro Garnacho (sẽ mang áo số 49). Thành công này đến từ việc họ thu về hơn 300 triệu bảng từ bán cầu thủ trong mùa hè vừa qua - con số kỷ lục của một đội bóng Premier League trong một kỳ chuyển nhượng.

Garnacho sẽ được chơi tại Champions League mùa tới.

Buonanotte cũng không thể được đưa vào danh sách B, nơi chỉ có Tyrique George, Romeo Lavia và Josh Acheampong góp mặt. Theo quy định của UEFA, danh sách B chỉ dành cho những cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi và đã gắn bó với CLB ít nhất hai năm liên tục kể từ sau sinh nhật tuổi 15 (hoặc ba năm liên tiếp với tối đa một năm cho mượn trong nước).

Buonanotte sinh tháng 12/2004 nhưng mới gia nhập Brighton từ tháng 1/2023 và chưa có đủ thời gian gắn bó để đáp ứng yêu cầu này. Điều đó đồng nghĩa anh sẽ không thể được đăng ký cho Champions League cho đến tận tháng 1/2026.

Trước giai đoạn knock-out, các CLB vượt qua vòng bảng sẽ được phép bổ sung tối đa ba cầu thủ mới trước hạn chót 23h ngày 5/2/2026.