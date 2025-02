Chelsea 'đốt' 200 triệu euro từ khi Courtois rời đi

Kể từ khi bán Thibaut Courtois cho Real Madrid năm 2018, Chelsea chiêu mộ tới 9 thủ môn, với Kepa Arrizabalaga là thương vụ đắt đỏ nhất, trị giá 80 triệu euro. Dù liên tục vung tiền, đội bóng thành London chưa tìm được người gác đền đủ ổn định để giải quyết bài toán kéo dài suốt hơn 7 năm qua.

Từng có thời điểm, khung thành Chelsea là nơi đáng tin cậy bậc nhất tại Ngoại hạng Anh. Courtois kế thừa vị trí từ huyền thoại Petr Cech, trở thành một trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Năm 2018, Real Madrid chỉ mất 35 triệu euro để sở hữu người gác đền xuất sắc này, một món hời với những gì anh thể hiện.

Nhưng từ thời điểm đó, Chelsea rơi vào vòng xoáy bất ổn, liên tục thay đổi thủ môn và ném tiền vào những thương vụ không mang lại giải pháp dài hạn. Họ không chỉ mất điểm trong nhiều trận đấu mà còn tốn gần 200 triệu euro trong cuộc tìm kiếm người thay thế xứng đáng.

Hôm 23/2, khi Filip Jorgensen được HLV Enzo Maresca trao suất bắt chính thay Robert Sanchez, người hâm mộ kỳ vọng Chelsea tìm được sự ổn định. Nhưng sai lầm của thủ thành người Đan Mạch trong trận thua Aston Villa 1-2 với pha bắt hụt cú sút của Marco Asensio ở phút 89 lại khiến tranh cãi bùng lên.

Maresca lên tiếng bảo vệ học trò: "Cậu ấy ổn. Tất nhiên, cậu ấy buồn vì mắc lỗi. Nhưng nếu mỗi lần cầu thủ sai lầm mà chúng ta thay thế họ, thì trận nào cũng phải đổi rất nhiều vị trí". Thống kê cho thấy Chelsea chỉ thắng 2/5 trận tại Ngoại hạng Anh khi Jorgensen bắt chính.

Mùa trước, dưới thời Mauricio Pochettino, Chelsea tiếp tục loay hoay với vị trí thủ môn. Sanchez được trao cơ hội nhưng chấn thương vào tháng 12/2023 buộc ngồi ngoài gần 3 tháng. Khi đó, Djordje Petrovic được mua về từ New England Revolution với 16 triệu euro, tận dụng cơ hội để khẳng định mình.

Ngay cả khi Sanchez trở lại, Petrovic vẫn giữ suất bắt chính tại Premier League. Tuy nhiên, hè 2024, Enzo Maresca đến, Pochettino ra đi, và Petrovic bị đem cho mượn tại Strasbourg - một quyết định tiếp tục làm dấy lên hoài nghi.

Thủ môn mang lại "sự ổn định" nhất cho Chelsea trong giai đoạn hậu Courtois lại chính là Kepa Arrizabalaga. Đây là cái tên mà CLB chi tới 80 triệu euro để chiêu mộ từ Athletic Bilbao vào năm 2018.

Dưới thời Maurizio Sarri, Kepa bắt chính mùa 2018/19 và cùng Chelsea vô địch Europa League. Nhưng sau mùa giải 2019/20 đầy rẫy sai lầm, CLB lập tức chiêu mộ Edouard Mendy từ Rennes. Dưới thời Thomas Tuchel, Kepa bị đẩy lên ghế dự bị và chứng kiến Mendy giúp Chelsea vô địch Champions League 2020/21.

Tuy nhiên, ngay cả khi vô địch châu Âu, Chelsea không tìm thấy sự ổn định trong khung gỗ. Mendy sa sút và bị bán đi, Kepa trở lại bắt chính dưới thời Frank Lampard mùa 2022/23, rồi tiếp tục bị đem cho mượn tại Real Madrid.

Bất chấp sở hữu Sanchez (25 triệu euro), Jorgensen (25 triệu euro), Petrovic (16 triệu euro), Chelsea tiếp tục đầu tư vào thủ môn trẻ. Mike Penders, 19 tuổi, được mua từ Genk với giá 20 triệu euro và đang được cho mượn lại tại CLB cũ.

Vòng quay này dường như không có hồi kết. Chelsea đang miệt mài tìm kiếm một thủ môn đủ sức trở thành Cech hay Courtois tiếp theo, nhưng đến nay, tất cả chỉ là những thử nghiệm tốn kém. Và khung thành Chelsea vẫn là một cơn đau đầu trị giá 200 triệu euro.

