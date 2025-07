Chelsea đón thêm tân binh giá 55 triệu bảng

Theo The Athletic, Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Anh, Jamie Gittens, từ Borussia Dortmund.

Chelsea tiếp tục bạo chi trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Cầu thủ 20 tuổi sẽ ký hợp đồng 7 năm với Chelsea trong một thương vụ có giá khoảng 55 triệu bảng. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùm cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định vụ chuyển nhượng hoàn tất.

Gittens gia nhập Dortmund năm 2020 từ Man City dưới dạng cầu thủ trẻ, ra mắt đội một năm 2022, và có tổng cộng 107 lần ra sân cho đội bóng Đức trên tất cả đấu trường, ghi được 17 bàn thắng. Mùa giải vừa qua rất thành công đối với Gittens, khi anh ghi được 12 bàn trong 48 trận đấu, trong đó có 4 bàn tại Champions League.

Chelsea đang tìm cách củng cố cánh trái sau khi quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt Jadon Sancho từ Manchester United. Gittens là một bản hợp đồng quan trọng khác của Chelsea, sau Liam Delap và Joao Pedro.

Chelsea sở hữu tân binh thứ 6 trong mùa hè này. Trước đó họ chiêu mộ Liam Delap (35 triệu bảng từ Ipswich Town), Estevao (30 triệu bảng từ Palmeiras), Dario Essugo (20 triệu bảng từ Sporting Lisbon), Mamadou Sarr (11 triệu bảng từ Strasbourg) và đặc biệt Joao Pedro ngốn tới 60 triệu bảng từ Brighton.

Chỉ trong thời gian, Chelsea tiếp tục cho thấy sức mạnh tài chính đáng nể khi "rót" tới hơn 200 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, duy trì truyền thống bạo chi dưới thời ông chủ Todd Boehly.