Chelsea chọn Xabi Alonso để thoát khỏi hỗn loạn

Sau nhiều năm hỗn loạn trên băng ghế huấn luyện, Chelsea quyết định trao quyền cho Xabi Alonso trong canh bạc lớn nhất kỷ nguyên BlueCo.

Chelsea ký 4 năm với Xabi Alonso.

Chelsea lại thay HLV. Tin tức ấy vốn không còn khiến người hâm mộ bất ngờ suốt ba năm qua. Nhưng lần này, mọi thứ mang màu sắc khác hẳn.

Xabi Alonso không đến Stamford Bridge như một giải pháp chữa cháy. Chelsea xem ông là trung tâm cho cuộc tái thiết mới, dù đội bóng đang chìm trong khủng hoảng thành tích và niềm tin.

Đó là lý do Chelsea chấp nhận trao cho chiến lược gia người Tây Ban Nha bản hợp đồng bốn năm, cùng quyền hạn lớn hơn một HLV trưởng thông thường.

Rõ ràng, BlueCo hiểu họ không thể tiếp tục sống trong vòng xoáy sa thải. Kể từ khi tiếp quản Chelsea, giới chủ Mỹ biến Stamford Bridge thành nơi thay HLV liên tục. Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca rồi tới Liam Rosenior lần lượt đến và rời đi chóng vánh.

Hơn 1,7 tỷ euro được đổ vào chuyển nhượng, nhưng Chelsea vẫn đứng ngoài nhóm dự Champions League. Họ thậm chí kết thúc mùa giải bằng thất bại ở chung kết FA Cup trước Manchester City và chuỗi phong độ đáng thất vọng tại Premier League.

Điều đáng lo hơn nằm ở chỗ Chelsea mất dần bản sắc. Họ sở hữu hàng loạt tài năng như Cole Palmer, Enzo Fernandez hay Marc Cucurella, nhưng đội bóng lại thiếu cấu trúc rõ ràng. Stamford Bridge trở thành nơi thử nghiệm chiến lược thay vì xây dựng một tập thể ổn định.

Vì thế, việc chọn Xabi Alonso mang nhiều ý nghĩa hơn một thương vụ HLV thông thường. Chelsea không chỉ mua danh tiếng của cựu tiền vệ Liverpool hay Real Madrid. Họ đặt cược vào khả năng xây dựng hệ thống mà Alonso từng thể hiện tại Bayer Leverkusen.

Chelsea đặt cược tất cả vào Xabi Alonso.



Chức vô địch Bundesliga bất bại giúp Alonso trở thành một trong những HLV được săn đón nhất châu Âu. Quan trọng hơn, ông tạo ra tập thể có cấu trúc chiến thuật rõ ràng, tinh thần mạnh mẽ và biết cách kiểm soát trận đấu.

Đó chính xác là điều Chelsea thiếu suốt thời gian qua. Tất nhiên, đây vẫn là canh bạc đầy rủi ro.

Alonso vừa trải qua quãng thời gian ngắn ngủi không thành công tại Real Madrid. Premier League cũng là môi trường khắc nghiệt hơn Bundesliga rất nhiều. Chelsea hiện tại lại là tập thể hỗn loạn, nơi áp lực truyền thông và kỳ vọng luôn khổng lồ.

Nhưng ít nhất, lần này Chelsea có vẻ đang nghĩ dài hạn hơn. Việc BlueCo muốn Alonso tham gia sâu vào định hướng thể thao cho thấy họ hiểu rằng đội bóng không thể tiếp tục mua sắm vô tội vạ rồi thay HLV sau vài tháng. Chelsea cần một bộ não đủ sức định hình văn hóa chiến thắng mới.

Xabi Alonso chưa chắc thành công tại Stamford Bridge. Nhưng sau nhiều năm đầy hỗn loạn, Chelsea cuối cùng cũng bắt đầu hành xử như một CLB thực sự muốn xây dựng tương lai, thay vì chỉ liên tục chạy theo những cuộc sửa sai ngắn hạn.