Chelsea 0-0 Crystal Palace: Trọng tài gây tranh cãi

Tối 17/8, trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đối đầu Crystal Palace ở vòng đầu tiên Ngoại hạng Anh.

Tỷ số: Chelsea 0-0 Crystal Palace

Cầu thủ ghi bàn:

Diễn biến chính

Phút thứ 3, Palmer xử lý đẳng cấp tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên

Phút 14, Eberechi Eze sút tung lưới Chelsea từ quả sút phạt trực tiếp, nhưng trọng tài sau đó gây tranh cãi khi từ chối bàn thắng của Palace, vì xác định cầu thủ đội khách phạm lỗi khi làm hàng rào.

Phút 33, Chalobah dứt điểm vọt xà cực kỳ đáng tiếc. Sau khi thoát thua may mắn, Chelsea bắt đầu lấy lại thế trận. Tuy nhiên, Palace vẫn là đối thủ cực kỳ khó chịu.

Thống kê sau 30 phút đầu tiên.

Phút 67, Estêvão bỏ lỡ cơ hội với pha sút vọt xà. Tân binh người Brazil là điểm sáng hiếm hoi của Chelsea trận này.

Kể từ đầu hiệp hai, Chelsea vẫn đang gặp khó với lối chơi quyết liệt và không ngại va chạm của Palace.

Thống kê đáng chú ý

- Crystal Palace là đối thủ ưa thích của Chelsea, khi "The Blues" bất bại trong 15 lần đối đầu với CLB này tại Premier League, bao gồm 8 trận tại sân Stamford Bridge, trong đó thắng 7.

- Hai CLB cũng đã gặp nhau vào ngày mở màn năm 2021, với Chelsea thắng 3-0 tại đây, nghĩa là "The Blues" thắng cả bốn trận đấu trước đó với các CLB London trong ngày mở màn.

- Tuy nhiên, Palace đang có chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường

Sơ đồ chiến thuật và đội hình hai đội