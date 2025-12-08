Chế Nguyễn Quỳnh Châu mang thai

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu tổ chức lễ cưới với doanh nhân Phát Nguyễn tối 26/10 tại TP.HCM. Mới đây, vợ chồng cô thông báo sắp đón thành viên mới.

Ngày 8/12, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu thông báo đang mang thai con đầu lòng. Người đẹp viết: “Một phép màu nhỏ đang lớn lên mỗi ngày trong chúng mình. Lần đầu Châu và Phát trở thành ba mẹ, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Hôm nay chúng mình xin san sẻ niềm vui này đến mọi người, mong nhận được nhiều yêu thương dành cho em bé của chúng mình”.

Vợ chồng Quỳnh Châu thông báo tin vui.

Theo á hậu, 2025 là năm đáng nhớ khi đem đến cho cô và gia đình nhiều niềm vui. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè gửi lời chúc mừng tới vợ chồng cô.

Quỳnh Châu tổ chức lễ cưới với doanh nhân Phát Nguyễn tối 26/10 tại TP.HCM. Cô dâu, chú rể đón tiếp khoảng 800 khách mời với nhiều đồng nghiệp thân thiết như Thúy Ngân, Hòa Minzy, Lê Thúy, Hoàng Thùy, Võ Hoàng Yến, Ngô Kiến Huy… Mai Tiến Dũng, ST Sơn Thạch và Trung Quân biểu diễn trong bữa tiệc thay cho lời chúc gửi tới cô dâu, chú rể.

Buổi tiệc được thiết kế từ ý tưởng của Chế Nguyễn Quỳnh Châu, lấy cảm hứng từ Đà Lạt - quê nhà cô dâu và cũng là nơi chú rể đang phát triển sự nghiệp.

Trong giây phút quan trọng, cả cô dâu và chú rể đều xúc động khi đọc lời thề nguyện.

Chú rể Phát Nguyễn bày tỏ: "Anh hứa cùng em chăm sóc con cái, gia đình bằng tình yêu, sự thấu hiểu và trách nhiệm. Với anh, hạnh phúc của em là điều quan trọng nhất, vì khi em cười, anh biết mình đang sống với những điều đẹp đẽ nhất. Anh hứa luôn tự nhìn nhận bản thân trước mọi lời nói, hành động, để yêu em chân thành, không bằng phản ứng mà bằng sự hiểu và thương".

Cả hai có khoảng 5 năm hẹn hò trước khi về chung một nhà. Phát Nguyễn là người chủ động làm quen và theo đuổi Quỳnh Châu.

Quỳnh Châu sinh năm 1994, tham gia nhiều chương trình như Project Runway 2014, Vietnam’s Next Top Model 2014... Năm 2022, cô thi Miss Grand Vietnam và dừng chân ở vị trí á hậu 1.