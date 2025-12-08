Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây chú ý

Đặng Thu Thảo ít tham gia sự kiện cũng như chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân, nên mỗi lần hoa hậu xuất hiện đều được chú ý.

Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng ông xã là doanh nhân Trung Tín dự lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn - ở TP.HCM. Tại sự kiện, cô mặc chiếc váy màu hồng pastel thiết kế gợi cảm, thanh lịch, xách túi hiệu Dior sang trọng.

Đây là lần hiếm hoi vợ chồng cô tham gia sự kiện. Do đó, sự xuất hiện của hoa hậu thu hút sự chú ý. Đặc biệt, nhan sắc của hoa hậu ở tuổi 34 nhận nhiều lời khen ngợi. Cộng đồng mạng bình luận nàng hậu vẫn trẻ trung, xinh đẹp sau nhiều năm rút khỏi ngành giải trí. Thông qua story trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo cũng chia sẻ lại bức ảnh chụp cùng hoa hậu Phương Khánh.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Phương Khánh tại sự kiện. Ảnh: FBNV.

Những năm qua, Thu Thảo sống kín tiếng, ít khi tham gia sự kiện giải trí. Trên trang cá nhân, người đẹp thỉnh thoảng đăng tải một số bài viết liên quan tới gia đình hoặc những chuyến du lịch nước ngoài. Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của cô là từ tháng 9.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2012. Cô kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017. Sau đó, cô gần như rút khỏi thị trường giải trí, tập trung phụ giúp chồng việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Người đẹp sinh con gái đầu lòng Sophie vào năm 2018. Tới tháng 11/2020, cô sinh con thứ 2 tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM.

Tháng 10/2024, Hoa hậu chia sẻ hình ảnh bé gái và xác nhận sinh con thứ 3. Thời điểm đó, Thu Thảo viết: “Cảm ơn em đã đến với gia đình, từ ngày có thêm em, cả nhà ngập tràn niềm vui, trộm vía nặn thế nào mà em có nét vừa giống chị và cũng giống anh. Yêu em bé nhỏ xíu của cả nhà thật nhiều”.