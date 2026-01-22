Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy trung tâm điện máy ở Đồng Nai, hai mẹ con tử vong

  • Thứ năm, 22/1/2026 12:02 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Hỏa hoạn bùng lên tại trung tâm điện máy kết hợp nhà ở trên đường Hoàng Diệu (phường Long Khánh, Đồng Nai) khiến hai mẹ con tử vong, người chồng bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 22/1, lửa bùng lên từ khu vực cửa hàng điện máy kết hợp nhà ở trên đường Hoàng Diệu (phường Long Khánh).

Hiện trường vụ hoả hoan làm hai mẹ con tử vong thương tâm.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy và được bố trí sát nhau, đám cháy nhanh chóng lan rộng. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng cửa bị khóa nên không thể tiếp cận. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bao trùm toàn bộ cửa hàng, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do cơ sở nằm giữa khu dân cư, nhiều hộ dân lân cận hoảng loạn, phải di dời tài sản. Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, tập trung khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các nhà xung quanh. Đến khoảng 7h, ngọn lửa cơ bản được kiểm soát.

Căn nhà bị cháy có kết cấu một trệt, một lửng, diện tích sàn khoảng 1.400 m², trong đó gần 700 m² bị thiêu rụi. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đưa được ba nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, chị Đỗ Q. (26 tuổi) và con trai khoảng 1 tuổi đã tử vong; người chồng bị suy hô hấp nặng, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, hôm 11/1, tại Đồng Nai cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại cửa hàng giặt ủi cao cấp trên đường Nguyễn Ái Quốc, khu vực TP Biên Hòa cũ.

Cụ thể, Khoảng hơn 18h, lửa bùng phát từ tầng hai của căn nhà đang kinh doanh dịch vụ giặt ủi. Người dân đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không hiệu quả, khiến đám cháy lan nhanh và bao trùm toàn bộ căn nhà.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai sau đó điều động nhiều xe chuyên dụng và lực lượng đến hiện trường.

Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

TP.HCM và 4 tỉnh thành miền Nam rét kỷ lục

Nhiệt độ ngày 10/1 tại điểm đo Tà Lài, Đồng Nai xuống còn 13,9 độ C, trở thành nhiệt độ thấp nhất từng ghi nhận trong lịch sử khu vực này, vượt qua kỷ lục được thiết lập năm 2018.

18 giờ trước

Làm 5 năm chưa xong đoạn đường dài 1,6 km

Người dân xã Bù Nho và xã Long Tân (tỉnh Đồng Nai) phải chịu cảnh khói bụi, sình lầy trong 5 năm qua khi dự án đường vào Khu công nghiệp Long Tân dài 1,6 km, mới dừng ở việc “đào xới” mặt bằng.

12:00 12/1/2026

Xe đạp điện va chạm xe máy điện, thiếu niên 16 tuổi tử vong

Vụ tai nạn liên hoàn giữa các xe máy điện tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, khiến một thiếu niên tử vong, 3 người khác bị thương nặng.

14:08 9/1/2026

    Bac Ninh ret nhu Sa Pa hinh anh

    Bắc Ninh rét như Sa Pa

    2 giờ trước 10:40 22/1/2026

    0

    Đêm qua và sáng sớm nay (22/1), nền nhiệt miền Bắc giảm rất sâu, nhất là khu vực phía Đông Bắc Bộ và ven biển miền Bắc, do đặc điểm lệch đông của đợt không khí lạnh lần này.

