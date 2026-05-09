Cháy rừng tại vùng cấm Chernobyl

Giới chức Ukraine cho biết một vụ cháy rừng lớn xảy ra tại vùng cấm quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, sau khi máy bay không người lái rơi xuống khu vực này.

Theo Euro News, cơ quan chức năng cho biết mức phóng xạ tại hiện trường vẫn nằm trong “giới hạn bình thường”, trong khi lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục nỗ lực khống chế đám cháy.

Hình ảnh do Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine công bố cho thấy cột khói trắng lớn bốc cao từ khu vực vốn bị phong tỏa do mức độ nhiễm phóng xạ cao.

Khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl gần như bị bỏ hoang kể từ thảm họa tan chảy lò phản ứng hồi năm 1986.

Cột khói trắng lớn bốc cao từ khu vực bị phong tỏa quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl do mức độ nhiễm phóng xạ cao.

Theo Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Chernobyl, đơn vị quản lý vùng cấm quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, tính đến 10h ngày 8/5, diện tích đám cháy ước tính vào khoảng 1.100 ha.

Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực ngăn đám cháy lan rộng thêm. “Do gió giật mạnh, đám cháy đang lan nhanh sang các khu vực mới”, cơ quan này cho biết.

Cơ quan này cũng cho biết vụ cháy bùng phát trong ngày 7/5 do một máy bay không người lái rơi xuống khu vực, nhưng không nêu nguồn gốc của UAV này.

Theo lực lượng cứu hỏa Ukraine, tình hình cháy rừng trở nên phức tạp bởi thời tiết khô hạn, gió lớn và nguy cơ có mìn tại một số khu vực, khiến công tác chữa cháy bị hạn chế đáng kể.

Vùng cấm Chernobyl từng xảy ra các vụ cháy rừng lớn hồi năm 2020, kéo dài nhiều tuần và làm gia tăng mức phóng xạ nền.

Tháng trước, Ukraine đã đánh dấu 40 năm xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl. Thảm họa Chernobyl năm 1986 được xem là tai nạn hạt nhân dân sự nghiêm trọng nhất thế giới. Sự cố đã phát tán các chất phóng xạ ra nhiều khu vực tại Ukraine, Belarus, Nga cũng như Bắc và Trung Âu.

