Cháy ở Hong Kong: Tìm thấy người sống sót sau biển lửa

Sở cứu hỏa Hong Kong cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một người sống sót từ một tòa tháp thuộc khu Wang Fuk Court vào tối 27/11, trong bối cảnh số người thiệt mạng do vụ cháy đã tăng lên ít nhất 65.

Nạn nhân được cứu ra khỏi tòa chung cư đang bốc cháy vào tối 26/11 ở Hong Kong. Ảnh: Reuters.

Theo South China Morning Post, lực lượng cứu hỏa phát hiện một nạn nhân nam còn sống ở tầng 16 của tòa Wang Tai House - một trong các khối nhà của khu chung cư - trong thông báo lúc 20h tối 27/11. Ông được tìm thấy tại khu vực cầu thang .

“Lực lượng cứu hộ đang đối mặt với nhiệt độ rất cao và phải thận trọng leo từng tầng một, rà soát kỹ lưỡng với mục tiêu đưa người mắc kẹt ra ngoài nhanh nhất có thể”, ông Wong Ka-wing, Phó giám đốc Sở Cứu hỏa, cho hay.

Tại buổi họp báo tối 27/11, nhà lãnh đạo Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết thành phố sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong thảm họa cháy chung cư.

Đến 18h chiều cùng ngày, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ ở Hong Kong đã khiến ít nhất 65 người chết, 300 người mất tích, sau khi ngọn lửa lan nhanh qua nhiều tòa nhà cao tầng trong khu chung cư.

Nhà lãnh đạo này cũng cho biết thêm 70 người bị thương. Một lính cứu hỏa nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng và 10 lính cứu hỏa khác cũng bị thương.

Các đám cháy tại cả bảy tòa nhà trong khu Wang Fuk Court “về cơ bản đã được kiểm soát”. Tuy vậy, hình ảnh truyền trực tiếp từ hiện trường - nơi các tòa nhà đã cháy từ chiều 26/11 - vẫn cho thấy một số điểm cháy lẻ tẻ bùng lên từ cửa sổ các căn hộ.

Lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực hết sức tìm kiếm nhiều cư dân còn mất tích.

Theo đó, thành phố sẽ hủy toàn bộ các sự kiện mang tính ăn mừng, vui vẻ, và quan chức chính quyền không được phép tham dự những hoạt động công cộng “không cần thiết.” Ông Lee đồng thời kêu gọi người dân và các tổ chức tiếp tục quyên góp để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì sự quan tâm đối với vụ việc.

Theo ông Lý, thành phố đang triển khai chính sách “mỗi hộ một nhân viên công tác xã hội” nhằm bảo đảm cư dân Wang Fuk Court nhận được sự hỗ trợ cần thiết, và đồng thời, cũng sẽ điều động các chuyên gia tâm lý để hỗ trợ tinh thần cho cư dân.

Hong Kong sẽ lập quỹ hỗ trợ dành cho cư dân Wang Fuk Court, với tổng kinh phí 300 triệu đô la Hong Kong (khoảng 38,5 triệu USD ). Khi lực lượng cứu hỏa tiếp tục dập những tàn lửa cuối cùng. Hiện nay khoảng 500 người đang sử dụng 9 trung tâm tạm trú khẩn cấp.

Ông nói thêm rằng 250 bác sĩ và 250 nhân viên y tế khác sẽ được bố trí tại các cơ sở y tế trong những điểm tạm trú này, đồng thời chính quyền đang hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng.

“Chúng ta đang trải qua nỗi đau chung,” ông Lee phát biểu trong cuộc họp báo tối 27/11. “Trong thời khắc khó khăn này, chúng ta cần cùng nhau vững vàng để vượt qua”.