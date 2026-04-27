Cháy, nổ tàu cá tại Bến phà Tắc Cậu (An Giang), 7 người bị thương

  • Thứ hai, 27/4/2026 15:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trưa 26/4, tại khu vực Bến phà Tắc Cậu ở ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ cháy, nổ tàu cá trong lúc lên xuống hàng, làm 7 người bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 phút cùng ngày, tàu cá của ông Nguyễn Văn Lạc bất ngờ phát nổ do rò rỉ khí gas. Vụ nổ mạnh khiến tàu bốc cháy dữ dội, sau đó bị chìm xuống nước, hư hỏng hoàn toàn.

no tau ca anh 1

Tàu cá phát nổ và bị chìm trong nước

Không chỉ gây thiệt hại cho phương tiện, vụ nổ còn ảnh hưởng đến khu vực xung quanh trong phạm vi khoảng 150m, làm nhiều nhà dân bị hư hại nhẹ, một số xe máy bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

no tau ca anh 2

Cán bộ, chiến sĩ tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khắc phục hậu quả.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Bình An đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng công an và người dân tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khắc phục hậu quả, ổn định tình hình địa bàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

