Cháy nhà trong hẻm làm bé gái 8 tuổi tử vong

Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 2/12 tại một căn nhà ở hẻm đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, đã khiến một bé gái 8 tuổi tử vong và ba người khác bị thương. Công an địa phương và thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương phối hợp điều tra nguyên nhân.

Theo ghi nhận, đám cháy bùng phát khi các nạn nhân đang ngủ. Người dân xung quanh phát hiện mùi khét, đã tự tổ chức ứng cứu, đập vỡ kính tầng trệt để tìm cách đưa người mắc kẹt ra ngoài. Ba người lớn đã may mắn thoát ra nhưng đều bị bỏng. Đáng tiếc, các nỗ lực cứu bé gái 8 tuổi đều không thành công do lửa và khói dữ dội.

Những người sống trong ngôi nhà bao gồm hai mẹ con (người mẹ và bé 8 tuổi) và một cháu gái 10 tuổi. Người em rể của người phụ nữ đã tới nhà từ hôm trước để trông chừng chị gái - người được cho là có biểu hiện tâm lý không ổn định. Chính người này đã liều mình lao vào đám cháy để cứu người thân và bị bỏng nặng.

Sau sự việc, hai người lớn được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, cháu bé 10 tuổi được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng để cấp cứu. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc đã có mặt thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy đang được tiến hành.