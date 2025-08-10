Cháy nhà trong đêm, 1 người thiệt mạng, 4 người thoát trong gang tấc

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong đêm tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) khiến một người đàn ông Xê Đăng tử vong, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 9/8, người dân thôn Đăk Y Pay (xã Măng Bút) phát hiện ngôi nhà của anh A.L. (trú thôn Đăk Y Pay, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi) bốc cháy lớn nên hô hoán mọi người dập lửa.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Lúc xảy ra hỏa hoạn, anh L. cùng vợ và con đang nằm ngủ trong nhà. Tuy nhiên, ngôi nhà chủ yếu được làm bằng gỗ nên ngọn lửa bùng cháy nhanh và mạnh, lan qua nhà bà Y Sôi là mẹ ruột anh L. ở bên cạnh, khi đó bà Y Sôi đang ngủ trong nhà cùng một người cháu.

Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương xã Măng Bút đã khẩn trương có mặt tại hiện trường cùng người dân hỗ trợ dập lửa, tuy nhiên cả 2 căn nhà đều làm bằng gỗ nên nhanh chóng bị thiêu rụi cùng toàn bộ đồ đạc trong nhà và 70 bao lúa.

Anh L. bị kẹt trong nhà và tử vong.

Bà Y Sôi, vợ anh A.L. cùng 2 cháu nhỏ đã may mắn kịp thời thoát ra ngoài an toàn, anh L. bị kẹt trong nhà và tử vong.

Được biết, gia đình anh L. là người đồng bào Xê Đăng, thuộc diện khó khăn địa phương, anh L. là lao động chính trong gia đình.

Toàn bộ tài sản trong gia đình anh A.L. bị ngọn lửa thiêu rụi.

Theo ông Đặng Bá Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi), gia đình anh L. bị ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản, nhà cửa rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Vì vậy rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ.

“Sáng 10/8, chính quyền xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng. Hiện các ngành chức năng đang phụ giúp gia đình lo hậu sự cho nạn nhân”, ông Lâm nói.