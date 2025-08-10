Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy nhà trong đêm, 1 người thiệt mạng, 4 người thoát trong gang tấc

  • Chủ nhật, 10/8/2025 13:42 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong đêm tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) khiến một người đàn ông Xê Đăng tử vong, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 9/8, người dân thôn Đăk Y Pay (xã Măng Bút) phát hiện ngôi nhà của anh A.L. (trú thôn Đăk Y Pay, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi) bốc cháy lớn nên hô hoán mọi người dập lửa.

hoa hoan anh 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Lúc xảy ra hỏa hoạn, anh L. cùng vợ và con đang nằm ngủ trong nhà. Tuy nhiên, ngôi nhà chủ yếu được làm bằng gỗ nên ngọn lửa bùng cháy nhanh và mạnh, lan qua nhà bà Y Sôi là mẹ ruột anh L. ở bên cạnh, khi đó bà Y Sôi đang ngủ trong nhà cùng một người cháu.

Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương xã Măng Bút đã khẩn trương có mặt tại hiện trường cùng người dân hỗ trợ dập lửa, tuy nhiên cả 2 căn nhà đều làm bằng gỗ nên nhanh chóng bị thiêu rụi cùng toàn bộ đồ đạc trong nhà và 70 bao lúa.

hoa hoan anh 2

Anh L. bị kẹt trong nhà và tử vong.

Bà Y Sôi, vợ anh A.L. cùng 2 cháu nhỏ đã may mắn kịp thời thoát ra ngoài an toàn, anh L. bị kẹt trong nhà và tử vong.

Được biết, gia đình anh L. là người đồng bào Xê Đăng, thuộc diện khó khăn địa phương, anh L. là lao động chính trong gia đình.

hoa hoan anh 3hoa hoan anh 4hoa hoan anh 5hoa hoan anh 6

Toàn bộ tài sản trong gia đình anh A.L. bị ngọn lửa thiêu rụi.

Theo ông Đặng Bá Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi), gia đình anh L. bị ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản, nhà cửa rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Vì vậy rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ.

“Sáng 10/8, chính quyền xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng. Hiện các ngành chức năng đang phụ giúp gia đình lo hậu sự cho nạn nhân”, ông Lâm nói.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Kho phế liệu tại Tân Triều cháy lớn sau một số tiếng nổ

Sáng 10/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho phế liệu ở Tân Triều (TP Hà Nội). Nhiều tiếng nổ kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến nhiều người hoảng hốt.

2 giờ trước

Gia đình 7 người thoát chết khi ôtô bốc cháy ở TP.HCM

Gia đình 7 người kịp thoát ra ngoài khi ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội sau va chạm liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM trưa 9/8.

23 giờ trước

Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch

Ngọn lửa bốc ra từ ki ốt bán thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch, sau đó nhanh chóng bao trùm cả cửa hàng.

24:1470 hôm qua

https://tienphong.vn/chay-nha-trong-dem-1-nguoi-thiet-mang-4-nguoi-thoat-hiem-trong-gang-tac-post1767986.tpo

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

hỏa hoạn Quảng Ngãi cháy nhà tử vong nhà gỗ nhà kho

  • Quảng Ngãi

    Quảng Ngãi
    • Diện tích: 5.153,0 km²
    • Dân số: 1.221.600 (2011)
    • Vùng: Nam Trung Bộ Việt Nam
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 13 huyện
    • Mã điện thoại: 0255
    • Biển số xe: 76

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý