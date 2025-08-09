Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch

  • Thứ bảy, 9/8/2025 13:48 (GMT+7)
Ngọn lửa bốc ra từ ki ốt bán thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch, sau đó nhanh chóng bao trùm cả cửa hàng.

Sáng 9/8, một cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Người dân ở gần hiện trường sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng và người bên trong tháo chạy ra ngoài.

Lưa ngùn ngụt bốc ra từ cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch.

Lãnh đạo UBND phường Kim Liên cho biết, vụ cháy xảy ra tại ki ốt B7 phố Phạm Ngọc Thạch. Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Công an phường Kim Liên điều động cán bộ, chiến sỹ, phối hợp với các lực lượng chữa cháy tại chỗ, dân quân tự vệ khẩn trương vận chuyển các phương tiện chữa cháy đang có đến hiện trường dập lửa.

Đội Cảnh sát PCCC số 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội cũng phối hợp triển khai chữa cháy, cứu nạn. Đến 8h45 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định không có thương vong về người. Các cơ quan đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cháy ở cửa hàng Thế giới di động Khoảng 19h30 ngày 16/5, thời điểm cửa hàng Thế giới di động nằm ở ngã tư Phan Văn Hớn – Lê Đức Anh, phường Tân Thới Nhất đang hoạt động, bất ngờ ngọn lửa bùng phát kèm khói đen bốc nghi ngút.

Cháy nhà dân ở TP.HCM, 3 người thoát nạn an toàn

Sáng 8/8, khói lửa bất ngờ bùng phát mạnh tại căn nhà 2 tầng nằm trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn nhà.

28:1687 hôm qua

Liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà dân và quán ăn ở Đà Nẵng

Hai vụ cháy tại Đà Nẵng được lực lượng chức năng khống chế kịp thời, cảnh báo người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng.

19:18 4/8/2025

Gara ôtô ở Huế bốc cháy trong đêm

Gara ôtô ở phường Thanh Thủy (TP Huế) bốc cháy dữ dội trong đêm, lực lượng chức năng khống chế đám cháy kịp thời, không gây thiệt hại về người.

06:17 4/8/2025

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

