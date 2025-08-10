Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kho phế liệu tại Tân Triều cháy lớn sau một số tiếng nổ

  • Chủ nhật, 10/8/2025 12:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 10/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho phế liệu ở Tân Triều (TP Hà Nội). Nhiều tiếng nổ kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến nhiều người hoảng hốt.

Chay kho phe lieu anh 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 7h20 cùng ngày, tại khu nhà lán quây tôn cạnh nghĩa trang xóm Cầu, Tân Triều, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội - nơi để phế liệu.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ CATP Hà Nội có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan dập lửa.

Một số người dân cho biết, khu vực xảy ra hỏa hoạn là khu nhà kho chứa các thùng xốp để tái chế, nằm cạnh khu vực bãi rác thải tự phát. Khi xảy ra hỏa hoạn có tiếng nổ, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên.

Sau khoảng 30 phút lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Vụ cháy không xảy ra thiệt hại về người.

Tại hiện trường, khu vực xảy ra hỏa hoạn ngổn ngang thùng xốp, mái tôn đổ sập.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/kho-phe-lieu-tai-tan-trieu-chay-lon-sau-mot-so-tieng-no-post1767968.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

Cháy kho phế liệu Hà Nội Cháy nổ Tân Triều Phế thải Cứu hỏa

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

