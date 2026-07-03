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Xã hội

Cháy nhà ở Hà Nội, nghi có người mắc kẹt bên trong

  • Thứ sáu, 3/7/2026 16:01 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Một vụ cháy xảy ra tại căn biệt thự liền kề ở khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) đầu chiều 3/7.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h20 ngày 3/7, một đám cháy bùng phát tại căn nhà liền kề ở LK9- Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

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Nhiều xe cứu thương có mặt bên ngoài. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn. Ảnh: Thanh Hà/Tiền Phong.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy, lửa bùng lớn ở khu vực tầng 1 của ngôi nhà.

“Khi phát hiện cháy, nhiều người đã mang bình cứu hỏa cầm tay vào ứng cứu nhưng bất thành. Bên trong nghi có người mắc kẹt", nhân chứng kể lại.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Nội điều động xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4, 15 và 31 đến hiện trường.

Tại hiện trường lúc 14h50, khói vẫn bốc lên từ bên trong căn nhà. Lực lượng chữa cháy đang dùng xe thang để tiếp cận.

Cứu bà lão 70 tuổi mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội

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https://tienphong.vn/chay-nha-o-ha-noi-nghi-co-nguoi-mac-ket-ben-trong-post1856592.tpo

Theo Thanh Hà/Tiền Phong

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