Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy nhà ở Hà Nội, một người tử vong

  • Thứ ba, 28/10/2025 12:58 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Sáng 28/10, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà nằm trong ngõ 78 phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ, TP Hà Nội), khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 28/10, tại số nhà 10, ngõ 78 phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ, TP. Hà Nội).

Chay Tay Mo Ha Noi anh 1

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao.

Một số người dân ở gần hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng nổ phát ra từ bên trong căn nhà, sau đó lửa bùng lên.

Lập tức, người dân hô hoán thông báo và tìm cách dập lửa.

Chay Tay Mo Ha Noi anh 2

Lực lượng chữa cháy tại hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn, chữa cháy.

Khoảng 30 phút sau, vụ cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng đưa một nạn nhân tử vong ra bên ngoài. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xác định sơ bộ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người chết

Ngôi nhà của gia đình bị cháy sáng 11/10 tại Hà Nội có nhiều lối thoát hiểm, nguyên nhân sơ bộ ban đầu đánh giá là phát sinh cháy xe máy tại tầng 1, sau đó cháy lan lên tầng trên.

17:53 11/10/2025

Danh tính 5 người chết trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Qua tìm kiếm, cứu nạn ngôi nhà bị cháy trong ngõ Kim Hoa, cảnh sát phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng.

09:24 11/10/2025

Hà Nội: Cháy phòng giao dịch ngân hàng ở đường Thụy Khuê

Tối 4/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở phòng giao dịch ngân hàng trên đường Thụy Khuê (Hà Nội).

21:35 4/10/2025

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://tienphong.vn/chay-nha-o-ha-noi-1-nguoi-tu-vong-post1791085.tpo

Thanh Hà

Cháy Tây Mỗ Hà Nội Cháy nhà Cháy Hà Nội Cháy Tây Mỗ Cháy Một người tử vong

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý