Cháy nhà máy giày tại Trung Quốc, 28 người thiệt mạng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy sản xuất giày ở miền đông nước này trong ngày 9/7 đã gây ra "tổn thất nhân mạng nghiêm trọng".

Hiện trường vụ cháy nhà máy giày ở Tấn Giang, Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Ít nhất 28 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một nhà máy sản xuất giày ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, ngày 9/7, Tân Hoa xã đưa tin.

Đám cháy bùng phát lúc 12h04 tại Nhà máy giày Huiteng trên ở thị trấn Chendai, thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã điều động 183 nhân viên cứu hỏa, cứu hộ cùng 35 phương tiện đến hiện trường. Cơ quan này cũng xác nhận vụ cháy đã gây thương vong, nhưng chưa công bố số người thiệt mạng hoặc bị thương.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng cho thấy nhiều xe cứu hỏa liên tục phun nước vào tòa nhà nhiều tầng bị cháy đen, trong khi khói đen dày đặc bốc lên từ các ô cửa sổ đã vỡ.

Trong phát biểu được Tân Hoa xã đăng tải, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết vụ việc đã gây ra "tổn thất nhân mạng nghiêm trọng”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để cứu chữa các nạn nhân, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

"Không được để chậm trễ bất kỳ nỗ lực nào trong công tác tìm kiếm, cứu nạn cũng như hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng”, Tân Hoa xã dẫn lời chỉ đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng xác định nguyên nhân vụ tai nạn và "xử lý nghiêm những người phải chịu trách nhiệm".

Trung Quốc đã phát động chiến dịch rà soát nguy cơ cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng từ tháng 11/2025, sau vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi khu chung cư ở Hong Kong khiến 168 người thiệt mạng.