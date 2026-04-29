Cháy nhà hàng ở 'phố Tây' Nha Trang

  • Thứ tư, 29/4/2026 16:05 (GMT+7)
  • 16:05 29/4/2026

Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Nha Trang, Khánh Hòa), 5 người nước ngoài phải leo qua cửa sổ thoát thân.

Trưa 29/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa m phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Nha Trang).

Lực lượng cứu hộ dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà hàng nói trên. Nhiều người có mặt đã tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng phải phá cửa cuốn để tiếp cận đám cháy và triển khai phương án dập lửa.

5 người nước ngoài kịp thời thoát nạn.

Trong lúc xảy ra hỏa hoạn, 5 người nước ngoài bên trong nhà hàng đã tự thoát ra ngoài bằng cách leo qua cửa sổ. Đám cháy sau đó được khống chế, không gây thiệt hại về người.

Ghi nhận tại hiện trường, nhà hàng bị cháy là công trình một tầng, nằm cạnh một tòa nhà đang xây dựng, trên tuyến Nguyễn Thiện Thuật, khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán bar, được mệnh danh là “phố Tây” ở Nha Trang.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Minh Minh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

