Cháy nhà hai tầng ở TP.HCM, một người tử vong trong phòng ngủ

Chính phủ đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông lên đến 150 triệu

Chính phủ đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa so với quy định hiện hành trong một số lĩnh vực như giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn xã hội...