Chính phủ đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông lên đến 150 triệu

Chính phủ đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa so với quy định hiện hành trong một số lĩnh vực như giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Đây là một số nội dung trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và dự kiến sẽ đưa ra Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 9 sắp diễn ra. Chính phủ đề xuất phạt vi phạm giao thông đường bộ lên đến 150 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Huế. Theo Chính phủ, việc tăng mức phạt nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Cụ thể, Chính phủ đề xuất tăng mức phạt tối đa đối với vi phạm trong các lĩnh vực như sau: giao thông đường bộ từ 75 triệu đồng lên 150 triệu đồng; phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn từ 50 lên 200 triệu đồng; lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin mạng từ 100 lên 200 triệu đồng; lĩnh vực đê điều tăng từ 100 lên 250 triệu đồng; quản lý giá, nhà ở từ 100 lên 150 triệu đồng... Chính phủ cũng bổ sung xử lý vi phạm trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với mức tiền phạt tối đa là 30 triệu đồng; xử lý vi phạm lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội với mức phạt tiền tối đa là 75 triệu đồng. Mức phạt tiền đến 500 triệu đồng được đề xuất áp dụng với các lĩnh vực xây dựng (bao gồm quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị), lâm nghiệp, đất đai, thị trường bất động sản, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Mức phạt tiền đến 1 tỷ đồng được đề xuất với các lĩnh vực quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; thủy sản.

