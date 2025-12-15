Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy ngùn ngụt tại căn hộ chung cư Đại Thanh

  • Thứ hai, 15/12/2025 15:01 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại căn hộ tầng 12 tòa CT8B, chung cư Đại Thanh (Hà Nội) vào trưa 15/12 khiến khói lửa bốc cháy ngùn ngụt, hàng trăm cư dân hoảng loạn di chuyển xuống sảnh thoát nạn; rất may vụ cháy không gây thương vong về người.

Vào khoảng 11h37 ngày 15/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ ở tầng 12, tòa CT8B, chung cư Đại Thanh (TP Hà Nội) khiến khói lửa bốc lên ngùn ngụt.

chay ngun ngut anh 1

Cháy ngùn ngụt tại một căn hộ ở chung cư Đại Thanh.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

chay ngun ngut anh 2

Nhiều tài sản bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Đến khoảng 12h20, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Khu vực cháy nằm tại ban công căn hộ, vật liệu cháy chủ yếu là quần áo và một số đồ dùng sinh hoạt. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chủ căn hộ đi vắng, cửa nhà khóa kín. Nhiều đồ đạc bên trong căn hộ đã bị lửa thiêu rụi.

Một số cư dân cho biết hệ thống báo cháy không hoạt động, chỉ đến khi ngửi thấy mùi khét mới phát hiện sự việc và nhanh chóng thoát nạn bằng cầu thang bộ. Thời điểm này, phương tiện cứu nạn cứu hộ của cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường khó khăn khi phía dưới nhiều xe lấn chiếm lòng đường...

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

