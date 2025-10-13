Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy lớn tại nhà xưởng ở Hà Nội

  • Thứ hai, 13/10/2025 06:49 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Khoảng 21h ngày 12/10, một nhà xưởng trên đường Nguyễn Khoái (Vĩnh Hưng, Hà Nội) xảy ra cháy lớn.

Theo người dân, vào thời điểm trên họ phát hiện cháy tại nhà xưởng sản xuất đồ bảo hộ, rộng khoảng 300 m2. Chủ kho xưởng đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Lửa đã bùng lên nhanh chóng, bao trùm nhà xưởng. Cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cột khói đen bốc lên cuồn cuộn.
Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Đến 22h khói đen vẫn bốc lên cuồn cuộn tại khu vực trên. Máy xúc được huy động đến hiện trường.

Lực lượng cảnh sát phong tỏa khu vực phục vụ công tác chữa cháy.

Hiện lực lượng chữa cháy đang khẩn trương dập lửa.

Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

24 giờ trước

Xác định sơ bộ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người chết

Ngôi nhà của gia đình bị cháy sáng 11/10 tại Hà Nội có nhiều lối thoát hiểm, nguyên nhân sơ bộ ban đầu đánh giá là phát sinh cháy xe máy tại tầng 1, sau đó cháy lan lên tầng trên.

47:2838 hôm qua

Danh tính 5 người chết trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Qua tìm kiếm, cứu nạn ngôi nhà bị cháy trong ngõ Kim Hoa, cảnh sát phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng.

09:24 11/10/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/ha-noi-chay-lon-tai-nha-xuong-tren-duong-nguyen-khoai-post1786541.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

