Cháy lớn tại công ty giày da ở Hải Phòng, khói đen cuồn cuộn

  • Chủ nhật, 14/12/2025 10:28 (GMT+7)
Sáng 14/12, vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất giầy da rộng cả nghìn mét vuông ở thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ đám cháy nhỏ trong xưởng sản xuất, sau đó nhanh chóng bùng phát và lan rộng ra khu vực lân cận.

Công an xã Chấn Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TP Hải Phòng huy động gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa, cứu nạn cứu hộ.

Bên trong xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội. Ảnh: Minh Khang.

Công ty sản xuất giầy da với các nguyên vật liệu dễ cháy, nên đám cháy cháy lan nhanh, nhiều nhà xưởng, nhà kho sập đổ gây khó khăn cho công tác tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Đến khoảng 9h30 ngày 14/12, đám cháy vẫn dữ dội và lan toàn bộ khuôn viên của công ty. Do nhà xưởng nằm cách xa khu dân cư nên đám cháy không ảnh hưởng đến nhà dân.

Từ xa có thể thấy cột khói đen bốc cao từ vụ cháy.

Lực lượng chức năng vẫn đang tập trung điều tiết giao thông phía trước cổng công ty và huy động thêm phương tiện, lực lượng để khống chế đám cháy.

Minh Khang - Tiến Thắng/VTC News

