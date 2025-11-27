Cháy lớn 7 chung cư Hong Kong: bắt 3 người nghi ngộ sát

Đám cháy khổng lồ bao trùm cả 8 tòa thuộc cụm chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong suốt nhiều giờ chiều tối 26/11 đã khiến 44 người chết, 279 người mất tích. 3 nghi phạm bị bắt vì tình nghi ngộ sát.

Một cư dân phản ứng trước đám cháy lớn bùng phát giữa nhiều tòa tháp cao tầng ở quận Tai Po, Hong Kong, ngày 26 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters

Theo thông tin do đại diện Sở Cứu hỏa Hong Kong cung cấp, lực lượng cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với ngọn lửa.

44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một vụ hỏa hoạn dữ dội tàn phá một khu nhà ở tại quận Tai Po, Hong Kong, với hệ thống giàn giáo tre bao quanh bảy tòa chung cư.

Trong số hàng chục người nhập viện, 45 người đang trong tình trạng nghiêm trọng, theo Sở Cứu hỏa Hong Kong.

Đặc khu trưởng Hong Kong Lý Gia Siêu (John Lee Ka-chiu) công bố thông tin trên trong cuộc họp báo vào sáng sớm ngày 27/11 tại Bệnh viện Prince of Wales ở Sha Tin. Ông cũng cho biết đám cháy đang dần được kiểm soát nhờ những nỗ lực không ngừng của lực lượng cứu hỏa.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chia buồn và kêu gọi “nỗ lực hết sức” để giảm thiểu thương vong và thiệt hại, theo đài truyền hình nhà nước CCTV.

Cục trưởng Cục An ninh Đặng Bỉnh Cường cho biết trong quá trình chữa cháy, lính cứu hỏa phát hiện trên bức tường các tòa nhà liên quan, lưới bảo vệ và bạt chống thấm sau khi cháy, ngọn lửa lan nhanh hơn so với vật liệu đạt chuẩn. Ông cho biết lượng cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã thành lập đội đặc nhiệm để điều tra vụ việc.

Đám cháy được báo cáo lần đầu lúc 2 giờ 51 phút chiều thứ Tư và nhanh chóng bùng phát thành biển lửa, với những cột khói đen khổng lồ cuộn lên tại hiện trường ở Wang Fuk Court, khi ngọn lửa lan nhanh sang bảy trong số tám tòa nhà của khu chung cư.

Nhiệt độ bên trong khu chung cư Wang Fuk Court cực kỳ nóng, khiến lực lượng cứu hỏa rất khó tiếp cận nhiều cư dân mắc kẹt ở các tầng cao, theo một quan chức cứu hỏa

Wang Fuk Court là khu nhà ở công cộng gồm 8 tòa tháp cao tầng với gần 2.000 căn hộ, là nơi sinh sống của gần 4.000 người. Một tỷ lệ lớn cư dân là người cao tuổi - khoảng 36% từ 65 tuổi trở lên, theo dữ liệu của chính quyền.

Những cư dân đã sơ tán sẽ không thể trở về nhà tối nay và phải tìm nơi ở tạm. Một người được sơ tán cho CNN biết rằng chuông báo cháy trong căn hộ của cô không hề hoạt động.

Hong Kong tiếc thương lính cứu hỏa hy sinh

Các quan chức Hong Kong đã bày tỏ sự thương tiếc đối với người lính cứu hỏa thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại Tai Po, xác nhận danh tính là Hà Vỹ Hạo (Ho Wai-ho).

Thư ký An ninh Đặng Bính Cường (Tang Ping-keung) cho biết anh Ho bị thương nặng trong lúc chiến đấu với ngọn lửa. “Anh được đưa đến Bệnh viện Prince of Wales nhưng không qua khỏi,” ông nói. “Tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của anh và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình”.

Thư ký Dịch vụ Dân sự Dương Ngọc Lan (Ingrid Yeung) cũng cam kết hỗ trợ tối đa cho gia đình nạn nhân: “Tôi xin nghiêng mình trước tinh thần quả cảm và sự cống hiến của anh Ho, và thay mặt toàn ngành gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình'.

Chuyên gia cứu hỏa tại Anh nhận định

Một chuyên gia độc lập về cứu hỏa và lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp tại Anh cho rằng việc đám cháy lan qua nhiều tòa nhà cao tầng ở Hong Kong là kết quả của “sự cẩu thả nghiêm trọng” và việc sử dụng giàn giáo tre, đồng thời cảnh báo rằng thảm kịch này có thể vượt qua cả vụ cháy Grenfell Tower năm 2017.

"Chúng ta không nên để điều này xảy ra. Sau thảm họa Grenfell và cuộc điều tra công khai quy mô lớn, việc để hỏa hoạn lan từ tòa nhà này sang tòa khác trong một khu dân cư có người ở là điều không thể chấp nhận. Đây là biểu hiện của sự cẩu thả nghiêm trọng, hoàn toàn không được phép xảy ra. Nó đi ngược lại mọi nguyên tắc của luật an toàn phòng cháy và bảo vệ tính mạng,” Stephen Mackenzie nói với CNN.

“Đáng tiếc là tại khu vực châu Á, họ sử dụng tre rất nhiều cho giàn giáo bên ngoài,” ông nói, giải thích rằng dù vật liệu này có “một mức độ chống cháy nhất định”, nhưng điều đó không còn ý nghĩa khi đám cháy đã phát triển toàn phần, bởi “cuối cùng thì tre vẫn là vật liệu dễ cháy”.

Mackenzie lưu ý rằng tại Anh, giàn giáo thường dùng nhôm hoặc thép, trong khi ở châu Á người ta dùng tre vì dễ kiếm tại địa phương, rẻ và bền vững.

Ông nói thêm rằng vụ cháy lần này đã “vượt qua cả vụ Grenfell Tower”, nơi 72 người đã thiệt mạng ở London.

Nhà chức trách Hong Kong cho biết lực lượng cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã thành lập đội đặc nhiệm để điều tra vụ việc.