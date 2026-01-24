Một vụ cháy ghe xảy ra trên sông Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh) vào chiều 24/1 khiến một người bị bỏng hơn 15% cơ thể, 2 người khác bị thương nhẹ.

Chiều 24/1, thông tin Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ghe trên sông Cần Giuộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, tại đoạn sông Cần Giuộc giáp ranh giữa xã Cần Giuộc và xã Tân Tập (tỉnh Tây Ninh) đã xảy ra vụ cháy ghe của người dân. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện, tạo cột khói cao trên mặt sông.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo cột khói cao trên sông. Ảnh: CTV.

Thời điểm xảy ra cháy, trên ghe có khoảng 3 người. Khi phát hiện lửa bùng lên mạnh, các nạn nhân đã kịp thời rời khỏi ghe. Tuy nhiên, một người trong số đó bị bỏng nặng.

Nạn nhân bị bỏng được xác định là L.N.T.H. (32 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), bị bỏng nhiều vị trí trên cơ thể với diện tích hơn 15%, đã được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Cần Giuộc để cấp cứu và điều trị. Hai người còn lại bị ảnh hưởng nhẹ.

Chủ phương tiện là ông Nguyễn Văn Tài, thường trú tại tỉnh Vĩnh Long. Thông tin ban đầu cho thấy vụ cháy xuất phát từ việc nổ bình gas trên ghe, khiến lửa lan nhanh và không thể khống chế kịp thời.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân tổ chức chữa cháy, ngăn không cho đám cháy lan sang các phương tiện khác và khu vực xung quanh. Đồng thời, công an cũng tiến hành thụ lý vụ việc để phục vụ công tác điều tra.