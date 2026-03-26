Cháy cửa hàng đồ nhựa ở TP.HCM, khu dân cư náo loạn

  • Thứ năm, 26/3/2026 13:11 (GMT+7)
Cửa hàng kinh doanh đồ nhựa bất ngờ phát hỏa, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Vụ hỏa hoạn khiến một khu dân cư ở TP.HCM náo loạn.

Khoảng 9h hôm nay (26/3), người dân phát hiện khói đen cùng mùi khét bốc lên từ căn nhà cấp 4 dùng để kinh doanh đồ nhựa trên đường Chung Thị Minh (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM). Trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ cửa hàng.

Lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy mini và kéo vòi nước dập lửa nhưng bất thành do bên trong căn nhà cháy chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

Căn nhà cháy đỏ rực kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Ngọn lửa sau đó lan sang ngôi nhà liền kề, buộc nhiều hộ dân phải di dời tài sản ra ngoài.

Theo một số nhân chứng, trong quá trình cháy, liên tiếp nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong căn nhà khiến nhiều người hoảng sợ.

Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản bên trong cửa hàng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 12 đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai đội hình từ nhiều hướng, khống chế và dập tắt đám cháy sau hơn một giờ.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong cửa hàng.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông đột tử trên vỉa hè ở TP.HCM

Sáng 26/3, Công an phường Tây Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường trên đường Dương Đức Hiền, để điều tra một trường hợp tử vong bất thường.

3 giờ trước

Tai nạn liên hoàn ở khu sân bay Tân Sơn Nhất, một người tử vong

Công an phường Tân Bình, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô taxi và hai xe máy xảy ra trên đường Cộng Hòa.

27:1621 hôm qua

Giám đốc Công an TP.HCM nhận kỷ niệm chương

Phần thưởng cao quý nhất của tổ chức Đoàn là sự ghi nhận về những đóng góp to lớn và sự đồng hành của Trung tướng Mai Hoàng đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ và tiếp lửa cho tuổi trẻ Công an TP.HCM.

31:1860 hôm qua

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

