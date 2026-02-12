Cháy chung cư ở Nha Trang

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ năm, 12/2/2026 18:09 (GMT+7)
Một vụ hỏa hoạn bùng phát tại căn hộ tầng 16, tòa C chung cư PH, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến khói đen bốc cao nghi ngút.

Vào khoảng hơn 16h ngày 12/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ ở tầng 16, tòa C chung cư PH, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khói đen bốc nghi ngút từ tầng 16 chung cư PH.

Theo ghi nhận, ngọn lửa bùng phát mạnh, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ căn hộ, nhanh chóng bao trùm khu vực xung quanh, khiến nhiều cư dân hoảng sợ. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện đến triển khai công tác dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng huy động một xe thang cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng. Các chiến sĩ tiếp cận tòa nhà, sử dụng hệ thống vòi chữa cháy vách tường kết hợp phun nước từ bên ngoài để khống chế đám cháy.

Tuy nhiên, đến thời điểm ghi nhận, khói đen vẫn bốc ra dày đặc từ khu vực xảy ra hỏa hoạn, khiến công tác chữa cháy còn gặp rất nhiều khó khăn.

Phùng Quang/Tiền Phong

