Cháy chợ Xanh ở Hà Nội trong đêm

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhiều ki-ốt khác, trong chợ có nhiều mặt hàng dễ cháy như quần áo nên lửa lan rộng, bùng phát dữ dội.

Đến 6h30, vụ hoả hoạn vẫn chưa được dập tắt, khói vẫn bốc lên ở nhiều ki-ốt. Lực lượng chức năng vẫn đang vất vả khống chế đám cháy.

Nam tài xế điều khiển xe tải lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc đi ngã tư Thủ Đức thì chiếc xe bốc cháy.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ xe cứu thương đâm vào ôtô đầu kéo đang đỗ rồi bốc cháy dữ dội khiến 3 người trên xe tử vong.

