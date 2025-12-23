Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Cháy chợ Xanh ở Hà Nội trong đêm

  • Thứ ba, 23/12/2025 06:52 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Ngọn lửa bùng ngùn ngụt lên từ một ki-ốt rồi nhanh chóng bao trùm chợ Xanh khiến nhiều hộ dân trên phố Trịnh Đình Cửu (Hà Nội) phải sơ tán ngay trong đêm.

Chay Cho Xanh Ha Noi anh 1

Khoảng 4h10, hỏa hoạn bùng phát từ một ki-ốt bán hải sản trong chợ Xanh (phố Trịnh Đình Cửu, phường Định Công, Hà Nội)
Chay Cho Xanh Ha Noi anh 2

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhiều ki-ốt khác, trong chợ có nhiều mặt hàng dễ cháy như quần áo nên lửa lan rộng, bùng phát dữ dội.
Chay Cho Xanh Ha Noi anh 3

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH lập tức có mặt, triển khai công tác dập lửa.
Chay Cho Xanh Ha Noi anh 4

Sáng 23/12, toàn bộ khu vực xung quanh chợ Xanh đã được cắt điện để đảm bảo an toàn.
Chay Cho Xanh Ha Noi anh 5

Nhiều nhà dân gần chợ Xanh phải di tản đồ đạc để tránh cháy lan.
Chay Cho Xanh Ha Noi anh 6

Đến 6h30, vụ hoả hoạn vẫn chưa được dập tắt, khói vẫn bốc lên ở nhiều ki-ốt. Lực lượng chức năng vẫn đang vất vả khống chế đám cháy.

Xe tải cháy ngùn ngụt đi thẳng vào trụ sở PCCC ở TP.HCM

Nam tài xế điều khiển xe tải lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc đi ngã tư Thủ Đức thì chiếc xe bốc cháy.

12 giờ trước

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Khuya 17/12, vụ cháy bất ngờ bùng phát bên trong Chùa Kỳ Quang 2 (phường Gò Vấp, TP.HCM) khiến nhiều người hoảng loạn. Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy.

09:39 18/12/2025

Xe cứu thương tông ôtô đầu kéo rồi bốc cháy dữ dội, 3 người tử vong

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ xe cứu thương đâm vào ôtô đầu kéo đang đỗ rồi bốc cháy dữ dội khiến 3 người trên xe tử vong.

09:10 18/12/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/chay-cho-ngun-ngut-o-ha-noi-nhieu-ho-dan-phai-so-tan-trong-dem-ar994529.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

