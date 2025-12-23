Cháy chợ Xanh ở Hà Nội trong đêm

|
Khoảng 4h10, hỏa hoạn bùng phát từ một ki-ốt bán hải sản trong chợ Xanh (phố Trịnh Đình Cửu, phường Định Công, Hà Nội)
|
Ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhiều ki-ốt khác, trong chợ có nhiều mặt hàng dễ cháy như quần áo nên lửa lan rộng, bùng phát dữ dội.
|
Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH lập tức có mặt, triển khai công tác dập lửa.
|
Sáng 23/12, toàn bộ khu vực xung quanh chợ Xanh đã được cắt điện để đảm bảo an toàn.
|
Nhiều nhà dân gần chợ Xanh phải di tản đồ đạc để tránh cháy lan.
|
Đến 6h30, vụ hoả hoạn vẫn chưa được dập tắt, khói vẫn bốc lên ở nhiều ki-ốt. Lực lượng chức năng vẫn đang vất vả khống chế đám cháy.
