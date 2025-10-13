Châu Kiệt Luân hoảng loạn

Theo China Times, Châu Kiệt Luân mới đây tiết lộ việc anh chịu áp lực rất lớn trong suốt chuyến lưu diễn. Nam ca sĩ hoảng loạn và gần như không thể biểu diễn trên sân khấu. Thông tin này được Châu Kiệt Luân chia sẻ thông qua trang cá nhân.
“Chuyến lưu diễn đã kết thúc tại Thượng Hải. Cảm ơn các bạn đã hát cùng tôi hàng trăm lần trong nhiều năm qua. Trong chuyến lưu diễn, thực sự có những tình huống tôi không thể kiểm soát. Nhiều lần tôi hoảng loạn, không thể lên sân khấu, mất giọng. Áp lực rất lớn, nhưng nghĩ về việc mọi người có thể đã chờ đợi nhiều năm cho một buổi hòa nhạc, tôi hiểu sự mong đợi đó quý giá đến nhường nào. Do đó, nhiều lần, tôi có ý định hủy concert nhưng lại nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó”, anh cho biết.
Hình ảnh Châu Kiệt Luân trong đêm nhạc. Ảnh: China Times.
Nam ca sĩ tiếp tục: "Tôi không biết mình có thể hát bằng giọng hát ban đầu trong mọi buổi diễn tiếp theo hay không. Nhưng tôi biết bất kể giọng hát như thế nào, tôi vẫn sẽ trở lại sân khấu và tiếp tục tạo ra những kỷ niệm với các bạn".
Chuyến lưu diễn Carnival của Châu Kiệt Luân vừa khép lại với 3 đêm diễn liên tiếp tại Sân vận động Thượng Hải, mỗi đêm thu hút hơn 60.000 khán giả, lập kỷ lục mới về lượng khán giả tham dự buổi hòa nhạc tại địa điểm này. Chuyến lưu diễn được khởi động để kỷ niệm 20 năm ra mắt của anh, diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới với 110 đêm diễn đáng nhớ. Châu Kiệt Luân đang chuẩn bị album và chuyến lưu diễn mới, dự kiến ra mắt vào năm tới.
