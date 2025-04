Châu Kiệt Luân đuối sức

Theo Sohu, Châu Kiệt Luân bày tỏ mong muốn có thể giảm khối lượng công việc để cơ thể lẫn tinh thần được nghỉ ngơi, thư giãn khi bản thân đã có tuổi. Thời gian gần đây, nam nghệ sĩ bận rộn với lịch biểu diễn dày đặc, đồng thời sắp xếp thời gian sáng tác, thu âm sản phẩm âm nhạc mới.

“Năm ngoái, mỗi thành phố tôi tổ chức khoảng 4 buổi diễn. Giờ tôi muốn giảm thành 3 buổi. Tôi không chắc năm sau có tiếp tục giảm nữa không. Tôi hy vọng mỗi buổi diễn đều hoàn hảo, vì luôn căng thẳng sẽ không tốt. Với tôi, 3 buổi diễn là vừa sức", anh nói.

Ngoài ra, Châu Kiệt Luân chia sẻ nhiều lúc vì bận đi diễn dẫn đến chậm ra mắt album. Mỗi nơi anh đặt chân đến đều mang lại cảm hứng sáng tác. Và để hoàn thiện ca khúc, anh phải tạm dừng đi diễn trong vài tháng.

“Trừ khi bài hát đó sử dụng hiệu ứng auto-tune, còn không thì tôi phải thu từng câu cho đến khi hoàn hảo. Việc thu âm mất nhiều thời gian", Châu Kiệt Luân từng bày tỏ trên trang cá nhân.

Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, là ca nhạc sĩ tài năng của Đài Loan. Trong sự nghiệp, anh phát hành 14 album, thực hiện 6 tour lưu diễn vòng quanh thế giới với hơn 300 concert, đạt được 15 giải thưởng Kim Khúc do Đài Loan tổ chức. Theo đó, anh là nhạc sĩ kiêm ca sĩ của nhiều ca khúc như Sứ thanh hoa, Hương lúa, Dạ khúc, Tóc như tuyết, Lữ khách chân trời, Đông phong phá…

