Châu Hải My trong bộ ảnh cuối cùng

Ngày 15/12, tờ Pioneer công bố bộ hình cuối cùng của diễn viên Châu Hải My. Bộ ảnh được chụp một tháng trước khi Châu Hải My qua đời. Pioneer viết: "Đây là món quà do chị Hải My xinh đẹp để lại cho mọi người. Tình yêu ở trong trái tim sẽ tồn tại mãi mãi". Châu Hải My, nữ diễn viên được mệnh danh "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất", qua đời vì bạo bệnh vào 11/12.