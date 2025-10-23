Cháu gái Won Bin gây bàn tán

Theo Chosun, diễn viên tân binh Han Ga Eul (25 tuổi, tên thật Hwang Ga Eul) đang trở thành tâm điểm chú ý tại Hàn Quốc sau khi truyền thông tiết lộ là cháu gái ruột của nam tài tử Won Bin - một trong những diễn viên được yêu thích hàng đầu xứ sở kim chi.
Theo thông tin từ công ty quản lý Story J Company ngày 21/10, Han Ga Eul là con gái của chị ruột Won Bin. Nam diễn viên có ba chị gái và một anh trai, là con út trong gia đình năm anh chị em. Đại diện công ty cho biết Han Ga Eul không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ cậu ruột trong quá trình gia nhập làng giải trí.
Hiện, Han Ga Eul cùng chung công ty quản lý với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Tae Hee, Seo In Guk, Heo Joon Ho... Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật năm 2022 khi xuất hiện trong MV Again, Dream của ca sĩ Nam Young Joo.
Mới đây, Han Ga Eul gây chú ý với vai Jang Ye Jin, thực tập sinh của bộ phận marketing trong phim truyền hình Let's Get to the Moon. Cô thu hút sự quan tâm từ khán giả trẻ nhờ diễn xuất tự nhiên và hình ảnh tươi sáng. Trước đó, trong MV ra mắt, Han Ga Eul thể hiện tốt các cung bậc cảm xúc khiến nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ là thế hệ kế thừa mới của gia đình nghệ sĩ Won Bin.
Han Ga Eul có đời tư kín tiếng. Cô không thường xuyên cập nhật trang cá nhân nên lượng người theo dõi còn khá hạn chế so với nhiều diễn viên khác. Về ngoại hình, cháu gái Won Bin được đánh giá sở hữu gương mặt sáng, thừa hưởng nhiều nét nổi bật của cậu ruột. Han Ga Eul hiện được xem là tân binh tiềm năng của làng giải trí xứ kim chi. Khi gia nhập làng giải trí, mối quan hệ gia đình giữa nữ diễn viên và Won Bin được giữ kín để tránh làm lu mờ sự nghiệp đang phát triển của cô.
Về phía Won Bin, nam diễn viên nổi tiếng ra mắt năm 1997 qua phim truyền hình Proposal và được biết đến qua các tác phẩm Kkokji, Trái tim mùa thu, Brotherhood, My Brother và đặc biệt là The Man From Nowhere (2010) – bộ phim điện ảnh đưa anh lên hàng sao hạng A. Sau đó, Won Bin ngừng đóng phim suốt 15 năm, chỉ xuất hiện trong các hoạt động quảng cáo. Anh kết hôn với nữ diễn viên Lee Na Young vào tháng 5/2015 và cùng năm đón con trai đầu lòng.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.