Cháu gái Won Bin gây bàn tán

Han Ga Eul có đời tư kín tiếng. Cô không thường xuyên cập nhật trang cá nhân nên lượng người theo dõi còn khá hạn chế so với nhiều diễn viên khác. Về ngoại hình, cháu gái Won Bin được đánh giá sở hữu gương mặt sáng, thừa hưởng nhiều nét nổi bật của cậu ruột. Han Ga Eul hiện được xem là tân binh tiềm năng của làng giải trí xứ kim chi. Khi gia nhập làng giải trí, mối quan hệ gia đình giữa nữ diễn viên và Won Bin được giữ kín để tránh làm lu mờ sự nghiệp đang phát triển của cô.