'Ái nữ vua sòng bạc' bị tấn công

Đậu Kiêu giữ im lặng trong lúc Hà Siêu Liên bị tấn công ở nhiều nền tảng mạng xã hội, điều này khiến khán giả nghi ngờ mối quan hệ của cả hai đã rạn nứt.

Theo 163, những ngày qua, tin đồn về hôn nhân của Hà Siêu Liên (con gái tỷ phú Hà Hồng Sân) và diễn viên Đậu Kiêu phủ kín mạng xã hội Trung Quốc. Cụ thể, bà Trần Lam (vợ ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường) ngụ ý nói về hôn nhân của một nam diễn viên và tiểu thư gia đình giàu đã rạn nứt và sắp ly hôn.

Hà Siêu Liên lập tức trở thành tâm điểm. Cô bị cư dân mạng tấn công trên nhiều nền tảng khác nhau. Dư luận cho rằng cô “lợi dụng danh tiếng chồng”, “vung tiền của anh để tổ chức đám cưới xa hoa nhưng không đăng ký kết hôn”, thậm chí đòi cô “hoàn lại tiền cưới”. Trong khi, Đậu Kiêu lại giữ im lặng, không bảo vệ vợ giữa tranh cãi.

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vướng tin đồn đang chuẩn bị ly hôn. Ảnh: Weibo Dou Xiao.

Tuy nhiên, theo một số trang tin Trung Quốc, nguồn thân cận phủ nhận tin đồn rạn nứt giữa Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu, khẳng định cả hai vẫn duy trì quan hệ tốt và đang chuẩn bị kế hoạch sinh con, qua đó bác bỏ tin đồn “hôn nhân trục trặc”.

Cùng lúc, khán giả cũng chia sẻ lại một đoạn phỏng vấn cũ của Hà Siêu Liên, trong đó cô từng nói về quan điểm “môn đăng hộ đối” trong hôn nhân. Cô cho biết: “Mẹ tôi luôn nghĩ rằng không cần phải môn đăng hộ đối. Người sẵn sàng bao dung, nhường nhịn bạn rất hiếm, nên mẹ nói thà tìm một người đơn giản, biết thấu hiểu".

Phát ngôn này được xem là bằng chứng cho thấy gia đình họ Hà không phản đối cuộc hôn nhân giữa cô và Đậu Kiêu, trái với những suy đoán trước đó.

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu công khai hẹn hò từ năm 2019, sau gần 4 năm yêu nhau. Cả hai tổ chức đám cưới hoành tráng tại Bali (Indonesia) vào năm 2023. Song, kể từ sau khi kết hôn, lịch trình bận rộn khiến Hà siêu Liên và Đậu Kiêu thường xuyên xa nhau. Điều này khiến dân mạng nghi ngờ mối quan hệ của "con gái vua sòng bạc" có vấn đề. Trước đó, Hà Siêu Liên từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng dù ít gặp mặt, nhưng hai người duy trì liên lạc hàng ngày qua điện thoại, khẳng định tình cảm vẫn ổn định.