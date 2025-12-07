Châu Âu vẫy gọi Sergio Ramos

Sergio Ramos chính thức nói lời tạm biệt Rayados de Monterrey.

Sau thất bại trước Toluca ở bán kết Apertura 2025, trung vệ người Tây Ban Nha xác nhận đây là trận cuối cùng của anh cho đội bóng Mexico.

Ramos gia nhập Monterrey đầu năm 2025, nhanh chóng trở thành đội trưởng và điểm tựa nơi hàng phòng ngự. Dù vậy, anh không thể mang về danh hiệu nào trong 5 giải đấu mà đội góp mặt, bao gồm Concacaf Champions Cup, Club World Cup và Leagues Cup. Thành tích tốt nhất là vào đến bán kết Apertura 2025.

“Tôi nói rõ từ tuần trước. Đây là trận cuối cùng của tôi”, Ramos chia sẻ trên TUDN. Quyết định không gia hạn khiến anh trở thành cầu thủ đầu tiên rời Rayados trước mùa giải mới, đồng thời giải phóng một suất ngoại binh cho đội bóng.

Điểm đến tiếp theo của Ramos ở tuổi 39 vẫn là dấu hỏi. Tuy nhiên, anh chưa nghĩ đến chuyện treo giày. Ramos đặt mục tiêu tranh suất dự World Cup 2026 cùng tuyển Tây Ban Nha, vì vậy nhiều khả năng anh sẽ trở lại châu Âu trong nửa năm tới. AC Milan và Real Madrid được đồn đoán là hai bến đỗ tiềm năng, nhưng chưa có liên hệ cụ thể nào được xác nhận.

Ban lãnh đạo Monterrey cho biết họ chưa nhận được thông báo sớm từ Ramos, song tôn trọng lựa chọn của anh. Với một suất ngoại binh vừa trống, đội bóng sẽ đánh giá nhu cầu lực lượng trước khi đưa ra quyết định cho mùa giải tiếp theo.