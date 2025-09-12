Châu Âu giữ nguyên lãi suất

ECB khẳng định nền kinh tế Eurozone vẫn duy trì vị thế tốt, lạm phát đạt kỳ vọng, và các rủi ro toàn cầu hiện đã cân bằng, tạo nền tảng cho chính sách lãi suất ổn định.

Bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), phát biểu với báo chí sau cuộc họp Hội đồng Thống đốc ECB, tại trụ sở ở Frankfurt (Đức), ngày 11/9. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp ngày 11/9, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2%, đồng thời đánh giá triển vọng tăng trưởng và lạm phát của Eurozone vẫn tích cực, bất chấp nhiều biến động kinh tế và chính trị gần đây, Reuters cho biết.

Theo ECB, nền kinh tế khu vực hiện ở vị thế tốt, dù cơ quan này không loại trừ khả năng điều chỉnh chính sách trong tương lai. Tính đến tháng 6, ECB đã cắt giảm một nửa lãi suất chủ chốt nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

Bà Christine Lagarde, Chủ tịch ECB, khẳng định: “Chúng ta vẫn ở trong vị thế thuận lợi. Lạm phát đã đạt mức kỳ vọng, trong khi nền kinh tế nội khối vẫn duy trì vững vàng”.

Bà Lagarde cũng nhấn mạnh sự bất ổn thương mại toàn cầu đã giảm bớt sau các thỏa thuận thuế quan Mỹ - EU, trong đó có việc áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa EU nhập khẩu vào Mỹ.

Dù ECB dự báo lạm phát sẽ giảm xuống dưới mục tiêu 2% vào năm tới, giới đầu tư đã hạ thấp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm, sau khi bà Lagarde nhận định các rủi ro hiện cân bằng hơn.

Thị trường tiền tệ hiện chỉ định giá 40% khả năng ECB sẽ hạ lãi suất một lần nữa vào mùa xuân năm sau, thấp hơn so với trước quyết định này, trong khi vẫn dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện tới 6 đợt giảm lãi suất đến cuối năm 2026.

ECB dự báo lạm phát khu vực Eurozone sẽ đạt 1,9% vào năm 2027, thấp hơn dự báo 2% hồi tháng 6, trong khi lạm phát cơ bản được ước tính ở mức 1,8%. Bà Lagarde cho rằng những sai lệch nhỏ này “không nhất thiết biện minh cho sự thay đổi chính sách ngay lập tức”.

Nội bộ ECB vẫn tồn tại những quan điểm khác nhau. Nhóm “diều hâu” phản đối nới lỏng cho rằng nền kinh tế Eurozone đã chứng minh khả năng chống chịu trước căng thẳng thương mại, được hỗ trợ bởi tiêu dùng tư nhân mạnh mẽ.

Ngược lại, phe “bồ câu” cảnh báo tác động của thuế quan vẫn chưa được phản ánh đầy đủ, có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng vốn đã thấp, đồng thời nhấn mạnh các đợt hạ lãi suất sắp tới của Fed có thể tạo áp lực giảm giá lên lạm phát.

Tình hình chính trị bất ổn tại Pháp, khiến lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vọt, cũng được xem là thách thức đối với ECB. Dù ngân hàng có công cụ can thiệp, nhưng chỉ áp dụng khi chi phí vay tăng “mất kiểm soát và vô lý”. Bà Lagarde khẳng định thị trường trái phiếu khu vực đồng euro hiện vẫn hoạt động trật tự với thanh khoản ổn định.

Các chuyên gia nhận định quyết định giữ nguyên lãi suất lần này cho thấy ECB có khả năng đã gần kết thúc chu kỳ điều chỉnh chính sách, và lãi suất nhiều khả năng sẽ duy trì quanh mức hiện tại trong thời gian dài.