Châu Âu 'dậy sóng' vì thần đồng 17 tuổi

Thị trường chuyển nhượng năm 2026 đang sục sôi xung quanh cái tên Lennart Karl của Bayern Munich.

Theo Fichajes, tiền vệ tấn công 17 tuổi Lennart Karl đang trở thành cái tên “nóng” trên thị trường chuyển nhượng. Hàng loạt ông lớn châu Âu như Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain cùng các đại gia Ngoại hạng Anh gồm Arsenal, Liverpool, Chelsea và Manchester City đều theo dõi sát sao tài năng trẻ người Đức.

Trong số này, Arsenal và Liverpool được cho là hai đội chủ động nhất khi đã có những động thái hỏi thăm chính thức. Màn trình diễn của Karl mùa này khiến nhiều CLB tin rằng anh đủ khả năng vươn tầm lớn trong tương lai gần.

Sau 20 trận tại Bundesliga, Karl ghi 4 bàn và có 3 kiến tạo. Con số không quá bùng nổ, nhưng điều gây ấn tượng là sự tự tin và bản lĩnh thi đấu vượt xa tuổi 17. Ở cấp độ U21 Đức, anh còn nổi bật hơn khi ghi 3 bàn chỉ sau 2 trận, qua đó đẩy giá trị bản thân tăng nhanh.

Tại Bayern Munich, Karl được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới giống như cách Thomas Müller từng làm trong quá khứ. CLB xứ Bavaria xem anh là hạt nhân cho kế hoạch dài hạn và tương lai của bóng đá Đức.

Theo Transfermarkt, Karl hiện được định giá khoảng 60 triệu euro. Tuy nhiên, Bayern chỉ cân nhắc lắng nghe những lời đề nghị từ 80 đến 90 triệu euro trở lên. Thậm chí, đội bóng Đức đã chuẩn bị kế hoạch gia hạn hợp đồng thêm bốn năm khi Karl đủ 18 tuổi, nhằm tránh nguy cơ bị các ông lớn khác chèo kéo.

Dù Real Madrid và PSG vẫn theo dõi sát tình hình, những nguồn tin thân cận cho biết Karl ưu tiên tiếp tục phát triển tại Allianz Arena. Với Bayern, anh không chỉ là một tài năng trẻ, mà là tương lai của cả một thế hệ.