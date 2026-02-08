Chàng trai Việt phải xin đồ ăn thừa, chật vật để được đóng phim Hàn

Từ thực tập sinh Kpop chật vật mưu sinh đến diễn viên góp mặt trong hơn 50 dự án tại Hàn Quốc, Le Anh Ton trải qua hành trình đầy nghị lực, bền bỉ, vượt định kiến.

Từ bỏ cơ hội làm giảng viên ở Việt Nam, Le Anh Ton ở lại Hàn Quốc theo đuổi đam mê diễn xuất.

Le Anh Ton - diễn viên người Việt đang hoạt động tại Hàn Quốc - từng là thực tập sinh tại một công ty Kpop nhỏ. Trải qua giai đoạn thiếu thốn đến mức phải xin đồ ăn thừa để cầm cự, anh đã góp mặt trong hơn 50 dự án phim ảnh và truyền hình tại xứ kim chi, theo The Korea JoongAng Daily.

Sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc hơn 11 năm, Le Anh Ton thừa nhận con đường diễn xuất đến với mình hoàn toàn ngoài dự tính. “Mọi người xung quanh đều nghĩ tôi sẽ theo hướng học thuật. Ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng tưởng tượng mình sẽ trở thành diễn viên”, anh chia sẻ.

Chật vật bám trụ

Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul, Le Anh Ton từng có vị trí giảng viên đại học chờ sẵn tại Việt Nam. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn rẽ sang lĩnh vực giải trí.

Quyết định theo đuổi giấc mơ Kpop đã đưa Le Anh Ton vào những tháng ngày chật vật. Là thực tập sinh tại một công ty nhỏ, anh không được hỗ trợ chỗ ở hay sinh hoạt phí.

Có thời điểm, Le Anh Ton phải xin đồ ăn thừa từ cửa hàng tiện lợi, cắn răng chịu đau bụng khi ăn thực phẩm đã quá hạn. Để cầm cự, anh đi đóng vai quần chúng trong các phim điện ảnh và truyền hình.

Le Anh Ton trong loạt phim kinh dị Hàn Quốc Your Honor.

Không qua bất kỳ trường lớp đào tạo chính quy nào, Le Anh Ton tự học bằng cách quan sát bạn diễn và ê-kíp trên phim trường. Sau mỗi buổi quay, anh thường nán lại để quan sát thêm, coi đó là một phần của quá trình rèn luyện.

Trải qua khoảng 40-50 dự án với vai phụ và vai quần chúng, Le Anh Ton dần tích lũy kinh nghiệm để bước vào các buổi thử vai nghiêm túc. “Tôi gửi hàng nghìn email đến các công ty quản lý và đạo diễn casting, phần lớn không bao giờ nhận được hồi âm. Nhưng tôi không dừng lại”, anh kể. Với mỗi cơ hội, dù chỉ là vai nhỏ, anh đều trân trọng và coi đó là bước đệm cho lần thử vai tiếp theo.

Bước ngoặt về tâm lý đến với Le Anh Ton trong một buổi audition cho loạt phim đình đám The Glory. Khi ấy, anh vẫn còn rất mới và gần như không kỳ vọng. “Tôi đã nghĩ họ sẽ không chọn mình đâu”, anh nhớ lại. Tuy nhiên, việc được đạo diễn đặt nhiều câu hỏi cá nhân lại khiến anh nhận ra mình thực sự được cân nhắc.

Từ những vai diễn nhỏ, Le Anh Ton dần xuất hiện trong nhiều dự án đáng chú ý như Taxi Driver, loạt phim Tazza, A Shop for Killers, các series trên tvN, Netflix, Amazon Prime Video và nhiều phim độc lập. Khi hình ảnh anh xuất hiện trong các tác phẩm Hàn Quốc được lan truyền rộng rãi tại Việt Nam, gia đình và bạn bè rất bất ngờ. “Mọi người đều sốc và bắt đầu gọi tôi là ‘Mr. Actor’. Cuộc sống đúng là có thể rẽ sang những hướng không ai ngờ tới”, anh nói.

Định kiến với người Đông Nam Á

Đánh giá về môi trường làm việc tại Hàn Quốc, Le Anh Ton cho rằng đây là nơi mang lại nhiều cơ hội cho người nước ngoài dám bắt đầu lại. “Ở Hàn Quốc, bạn luôn có cảm giác mình có cơ hội. Ngay cả khi không có tiền hay mối quan hệ, nếu làm việc đủ chăm chỉ, bạn vẫn có thể thành công”, anh nhận định.

Dù vậy, nam diễn viên cũng thẳng thắn chỉ ra những định kiến mà diễn viên Đông Nam Á vẫn phải đối mặt. Theo anh, một số đoàn làm phim vẫn cố tình làm sẫm màu da của anh để phù hợp với hình ảnh rập khuôn về người Việt hoặc người Đông Nam Á.

“Tôi thực sự mong điều đó sẽ thay đổi”, anh nói, nhấn mạnh rằng cộng đồng Đông Nam Á hiện đã làm việc trong nhiều lĩnh vực quan trọng tại Hàn Quốc, từ các tập đoàn lớn đến cơ quan công quyền.

Ở góc độ cá nhân, Le Anh Ton cho rằng mình có trách nhiệm góp phần thay đổi cách nhìn ấy. “Là một nghệ sĩ ở đây, tôi cảm thấy mình phải cho thấy một hình ảnh đa dạng và tích cực hơn về người Việt Nam và người Đông Nam Á”, anh chia sẻ.

Le Anh Ton đã tham gia hơn 50 dự án phim ảnh và truyền hình tại xứ kim chi.

Hiện tại, Le Anh Ton vừa hoàn thành vai chính trong một bộ phim độc lập sắp ra mắt, nơi anh vào vai một công nhân nhập cư vướng vào mối quan hệ bí mật đầy bi kịch. Theo anh, điều đáng quý nhất ở dự án này là sự tôn trọng từ đạo diễn.

“Ông ấy khuyến khích tôi tự do thể hiện - có thể hét lên, sụp đổ hay bộc lộ cảm xúc theo cách của riêng mình”, anh nói, coi đó là bước trưởng thành quan trọng trong sự nghiệp.

Nhìn lại hành trình đã qua, Le Anh Ton cho rằng ánh hào quang luôn đi kèm đau đớn. Anh nhắn gửi những người trẻ nước ngoài đang mơ ước làm việc tại Hàn Quốc: “Đừng chạy theo điều gì chỉ vì bạn thấy mặt hào nhoáng của người khác. Đằng sau mỗi thành công đều là rất nhiều đau khổ và đấu tranh”. Theo anh, điều quan trọng nhất vẫn là yêu công việc mình làm, đi từng bước vững chắc và luôn giữ sự khiêm tốn, ngay cả khi đã chạm đến một phần thành công.