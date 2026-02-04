‘Rạng ngời đôi mắt Việt’, triệu khoảnh khắc ‘thấy là hạnh phúc’

Hai mươi năm bền bỉ, “Rạng ngời Đôi mắt Việt” mang ánh sáng trở lại cho hàng triệu người, để hạnh phúc giản dị bắt đầu từ khoảnh khắc được nhìn thấy rõ thế giới và người thân.

Khi tấm băng trắng được tháo ra, căn phòng nhỏ bỗng như sáng hơn, những đôi mắt từng quen với bóng mờ nay mở to, ngỡ ngàng, rồi rưng rưng. Có người bật cười, có người lặng đi vài giây trước khi nắm chặt tay người thân. Ở khoảnh khắc ấy, hạnh phúc không phải điều gì lớn lao mà đơn giản là khi đôi mắt trở nên trong sáng, khuôn mặt quen thuộc hiện ra rõ ràng và thế giới vốn vẫn ở đó nay lại được nhìn thấy trọn vẹn, sắc nét như trước.

Ít ai biết rằng, đằng sau những nụ cười và ánh mắt bình yên ấy là chặng đường 20 năm của chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng “Rạng ngời đôi mắt Việt” do V.Rohto khởi xướng. Với định hướng lâu dài và nhất quán, chương trình lan tỏa tinh thần “Thấy là hạnh phúc”, mang cơ hội chăm sóc thị lực đến với hàng triệu người Việt.

Hai mươi năm trôi qua, chương trình đã trở thành một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu và bền bỉ nhất trong lĩnh vực chăm sóc thị lực cộng đồng tại Việt Nam.

Tinh thần “Thấy là hạnh phúc” được V.Rohto hiện thực hóa bằng những hoạt động cụ thể, duy trì đều đặn suốt nhiều năm. Từ các chương trình khám mắt học đường cho học sinh, giúp phát hiện sớm các vấn đề về thị lực, đến những buổi khám sàng lọc cho người cao tuổi, hàng trăm nghìn lượt tư vấn chăm sóc mắt cho cộng đồng, và cả những ca phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi hoạt động đều chung một mục tiêu nhân văn và ý nghĩa: Giúp nhiều người nhìn rõ hơn, sống tự tin hơn và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.

Ông Hirofumi Shiramatsu, Tổng giám đốc Rohto-Mentholatum (Việt Nam), chia sẻ: “Điều ý nghĩa nhất đối với chúng tôi không chỉ là những con số, mà là được chứng kiến niềm vui ‘Thấy là hạnh phúc’. Chúng tôi đã tận mắt thấy những nụ cười rạng rỡ của các bệnh nhân khi họ có thể nhìn rõ những người thân yêu, tìm lại sự tự tin và tiếp tục cuộc sống một cách trọn vẹn hơn”.

Năm 2025, cột mốc 20 năm là dịp để V.Rohto tổng kết và nhìn lại hành trình đã đi qua với mỗi chuyến khám mắt, ca điều trị, ánh nhìn được chăm sóc đều góp phần làm nên ý nghĩa của chương trình. Từ những trải nghiệm chân thực ấy, V.Rohto tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị tử tế được bền bỉ xây dựng suốt 20 năm qua.

Bước sang năm thứ 20, “Rạng ngời đôi mắt Việt” tiếp tục mở rộng hành trình với nhiều dấu ấn mới, chạm tới nhiều nhóm đối tượng hơn và lan tỏa sâu hơn trong cộng đồng.

Chăm sóc thị lực học đường, gieo mầm cho tương lai

Một trong những hoạt động trọng tâm của hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2025 là các chương trình khám mắt học đường, được triển khai tại hàng chục trường học trên khắp ba miền. Thông qua việc tầm soát thị lực và sức khỏe mắt cho học sinh, chương trình giúp kịp thời phát hiện những vấn đề về mắt thường gặp ở trẻ em.

Không chỉ dừng lại ở khâu kiểm tra, các buổi khám còn đóng vai trò như một “cảnh báo sớm” để phụ huynh và giáo viên nắm được tình trạng thị lực của trẻ, từ đó có hướng theo dõi và can thiệp phù hợp. Song song đó, trẻ được hướng dẫn những thói quen chăm sóc mắt đúng cách như tư thế ngồi học, thời gian sử dụng thiết bị điện tử và ý thức khám mắt định kỳ, góp phần bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh ngay từ những năm đầu đời.

Một giáo viên chủ nhiệm trường Tiểu học Phan Như Thạch, Lâm Đồng chia sẻ: “Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội kịp thời phát hiện các vấn đề thị lực cho học sinh. Chúng tôi mong chương trình tiếp tục lan tỏa đến nhiều trường học vùng xa, nơi điều kiện chăm sóc y tế còn hạn chế”.

Với V.Rohto, hành trình chăm sóc thị lực bắt đầu từ những đôi mắt trong trẻo, giúp trẻ nhìn rõ hơn, học tập hiệu quả hơn và tự tin khám phá thế giới, V.Rohto tin rằng khi thị lực được chăm sóc đúng cách, con đường phát triển của các em sẽ rộng mở hơn. Đôi mắt sáng hôm nay chính là nền tảng để tương lai của trẻ trở nên sáng rõ ngày mai.

Khám mắt cộng đồng và mổ đục thủy tinh thể 0 đồng

Song song với học đường, các hoạt động khám mắt cộng đồng và phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí tiếp tục được triển khai rộng khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, với nhiều tỉnh thành mới được bổ sung vào bản đồ hành trình.

Trong suốt 20 năm triển khai, chương trình “Rạng ngời đôi mắt Việt” của V.Rohto đã đồng hành cùng nhiều nhóm đối tượng khác nhau trên khắp cả nước, đặc biệt là người cao tuổi và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều trường hợp mắc đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp hay suy giảm thị lực do tuổi tác đã được khám sàng lọc, tư vấn và chỉ định điều trị kịp thời.

Hai sự kiện quy mô lớn được tổ chức tại TP.HCM (ngày 8/3) và Đà Lạt (ngày 7/10) đã trở thành những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình 20 năm của V.Rohto. Không chỉ là dịp tri ân các đối tác, chương trình còn mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc thông qua hoạt động tầm soát thị lực và tư vấn chăm sóc sức khỏe mắt miễn phí dành cho học sinh và người dân địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động này, chương trình gửi gắm một thông điệp xuyên suốt: Chăm sóc thị lực không phải là việc của riêng cá nhân, mà là trách nhiệm chung của gia đình và cộng đồng. Việc khám mắt định kỳ, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời có thể giúp ngăn ngừa nhiều nguy cơ suy giảm thị lực, mở ra cơ hội học tập, lao động và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Hai mươi năm bền bỉ, “Rạng ngời Đôi mắt Việt” đã đi qua hơn 30 tỉnh thành (hơn 50 tỉnh thành theo đơn vị hành chính trước sáp nhập) trên cả nước, mang lại hơn 890.000 lượt khám và tư vấn thị lực, cùng hơn 2.200 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí.

Nhưng phía sau những con số ấy là vô vàn câu chuyện đời: Người bà lần đầu nhìn rõ mặt cháu sau nhiều năm mờ nhòe, người lao động có thể tiếp tục mưu sinh sau ca mổ thành công, những ánh mắt trẻ thơ được phát hiện tật khúc xạ kịp thời để không lỡ mất những năm tháng học tập quan trọng.

Thông điệp “Thấy là hạnh phúc” được lựa chọn như một lời tri ân sâu sắc dành cho những đôi mắt đã được chăm sóc, những cuộc đời đã được nhìn rõ hơn sau hành trình bền bỉ ấy. Đồng thời, đây cũng là cam kết lâu dài của chương trình khi tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, kiên trì mang đến dịch vụ chăm sóc mắt đến gần hơn với người dân.

Trong buổi tái khám sau mổ, một bệnh nhân xúc động nói: “Chúc chương trình tiến mãi, để giúp những người như bác và cả những người khổ hơn bác có một đôi mắt sáng”.

Một bệnh nhân khác chia sẻ giản dị: “Khi nhận thông báo của chương trình mổ mắt miễn phí, tôi rất vui mừng. Tôi luôn ghi nhớ công lao của những người đã tổ chức ra ‘Rạng ngời đôi mắt Việt’”.

Các bác sĩ đồng hành cùng chương trình suốt nhiều năm cũng dành lời tri ân cho sự bền bỉ của V.Rohto. Chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng V.Rohto bền bỉ suốt 20 năm đã giúp người dân có điều kiện chăm sóc mắt tốt hơn, cũng như tạo thói quen kiểm tra mắt định kỳ, để bà con luôn có một đôi mắt sáng khỏe.

Hình ảnh hàng trăm bệnh nhân đồng loạt tháo băng sau ca mổ, ánh mắt dần trong trẻo và rõ nét trở lại là minh chứng sống động cho vai trò bền bỉ của V.Rohto trong suốt hai thập kỷ đồng hành cùng cộng đồng, kiên trì mang lại thị lực sáng rõ để mở ra cơ hội học tập, lao động và một cuộc sống chất lượng hơn. Những hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng cho hành trình nhân văn mà V.Rohto theo đuổi: Giúp con người nhìn rõ hơn hôm nay, để tương lai được mở ra trọn vẹn hơn.

Hai mươi năm qua, V.Rohto đã thắp lên niềm tin, hạnh phúc và những hành trình cuộc đời mới. Và hành trình ấy vẫn sẽ tiếp tục, để mỗi ánh nhìn, mỗi khoảnh khắc được thấy rõ luôn là một điều kỳ diệu mang tên “Thấy là hạnh phúc.”