Chàng trai gốc Cần Thơ quyết cưới cô gái Đức ngay lần đầu gặp mặt

Vượt 9.000 km về Cần Thơ làm đám cưới, Medine cùng gia đình ngoại quốc diện áo dài truyền thống, hào hứng trải nghiệm trọn vẹn ngày vui đậm chất miền Tây.

Năm 2020, khi đang làm việc tại thành phố Hannover (Đức), Hoàng Thịnh (hiện 26 tuổi, kỹ sư kinh doanh phần mềm) vô tình quen biết Medine Halili (25 tuổi, giáo viên mầm non) qua mạng xã hội. Ngay từ những dòng tin nhắn đầu tiên, sự tương đồng trong suy nghĩ đã khiến cả hai nhận ra sợi dây liên kết đặc biệt.

Buổi hẹn hò đầu tiên nhanh chóng được ấn định. Sự chăm chỉ, tử tế và nguồn năng lượng tích cực từ cô gái Đức đã khiến chàng trai gốc Việt rung động mạnh mẽ.

"Trong lần đầu gặp gỡ, tôi đã tự nhủ với bản thân một điều táo bạo, sẽ có một ngày tôi cưới cô gái này", Thịnh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Vượt qua nhiều thử thách, cặp đôi có một đám cưới hạnh phúc ở Cần Thơ.

Tuy nhiên, tình yêu của họ thời điểm đó phải đối mặt với không ít áp lực vô hình từ gia đình. Dù đã sang Đức định cư từ năm 1990 và sống tại đây hơn 30 năm, bố mẹ Thịnh vẫn luôn giữ nếp nghĩ truyền thống, mong muốn con trai sẽ tìm kiếm và kết hôn với một cô gái thuần Việt.

Ở chiều ngược lại, bố mẹ Medine cũng kỳ vọng con gái sẽ gắn bó với một chàng trai Đức để cuộc sống hôn nhân không bị xáo trộn bởi những khác biệt về ngôn ngữ, lối sống.

Không dùng những lời đối chất để thuyết phục, cặp đôi chọn cách chứng minh bằng sự đồng hành và thấu hiểu. Thời gian 6 năm ở bên nhau chứng minh cho gia đình 2 bên họ yêu và muốn nương tựa vào nhau suốt đời.

Trong mắt Thịnh, Medine là một cô gái mạnh mẽ, chu đáo và giàu tình cảm. Còn với Medine, Thịnh lại là điểm tựa vững chắc nhờ sự hài hước, tinh tế và luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho cô cũng như đấng sinh thành.

"Ở bên anh ấy, tôi có thể chia sẻ mọi điều và luôn ngập tràn tiếng cười. Quan trọng hơn anh ấy luôn lắng nghe, những lúc tôi buồn luôn biết cách an ủi và ở bên cạnh. Chính điều đó khiến tôi cảm thấy rất an toàn và hạnh phúc", Medine trải lòng.

Sau 6 năm gắn bó, tháng 7/2026, cặp đôi quyết định chính thức về chung một nhà dưới sự đồng ý của cả 2 bên gia đình. Thay vì một hôn lễ thuần Tây phương tại Đức, Hoàng Thịnh và Medine chọn trở về Cần Thơ, quê hương của bố mẹ Thịnh để tổ chức đám cưới theo nghi thức truyền thống.

Dù đã nhiều đến Việt Nam, Medine không giấu được sự hồi hộp. Dẫu vậy, sự chào đón nồng hậu của con người nơi đây đã nhanh chóng xóa tan khoảng cách. Cô nhận ra nền văn hóa bản địa có nhiều điểm tương đồng đầy thú vị với gốc gác Kosovo của gia đình mình.

Đặc biệt, nhiều điều dung dị của dải đất hình chữ S đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho cô giáo mầm non người Đức. Cô hào hứng chia sẻ: "Một điều tôi yêu thích và cũng rất 'ghen tị' là văn hóa cà phê ở Việt Nam. Tôi ước gì ở nơi tôi sống cũng có một nền văn hóa cà phê sôi động và gần gũi như vậy".

Cô dâu và chú rể đều gây ấn tượng khi diện áo dài cưới Việt Nam.

Đám cưới của cặp uyên ương diễn ra tại Cần Thơ với sự tham gia của 260 vị khách gồm họ hàng, xóm giềng và bạn bè thân thiết của nhà trai. Sự xuất hiện của cô dâu ngoại quốc trong tà áo dài cưới truyền thống trở thành tâm điểm, nhận được không ngớt lời khen ngợi từ quan viên hai họ bởi nhan sắc nổi bật và sự xứng đôi vừa lứa.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, Hoàng Thịnh đã nảy ra ý tưởng rủ em trai và anh rể của Medine bay từ Đức sang Việt Nam, kết hợp cùng một số người thân và bạn trai của em gái để thành lập một đội bê tráp "đặc biệt".

Sự hào hứng, rạng rỡ của gia đình thông gia đến từ Đức khi lần đầu khoác lên mình chiếc áo dài, thực hiện các nghi lễ đón dâu truyền thống đã khiến bầu không khí hôn lễ thêm phần xúc động.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bà, gia đình, những người bạn của bố mẹ và tất cả mọi người đã giúp đỡ, hỗ trợ tôi tổ chức đám cưới, cũng như góp phần làm cho ngày cưới trở nên ý nghĩa và trọn vẹn. Tôi thật sự rất biết ơn tất cả mọi người", chú rể trải lòng.