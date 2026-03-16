Chàng trai chấn thương não nặng 'gặp Chúa lúc hôn mê', phục hồi kỳ lạ

Theo chàng trai trẻ Gabe Poirot (sống tại tiểu bang Virginia, Mỹ), một tai nạn trượt ván tưởng chừng cướp đi mạng sống lại trở thành trải nghiệm tâm linh thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Gabe cho biết sau cú va chạm mạnh khiến anh rơi vào hôn mê suốt 18 ngày, chàng trai trải qua hành trình kỳ lạ mà anh tin là đã gặp gỡ Chúa Giêsu tại thiên đường.

Câu chuyện của Gabe không chỉ gây chú ý bởi quá trình hồi phục y khoa hiếm thấy mà còn bởi những trải nghiệm tâm linh mà anh kể lại sau khi tỉnh dậy.

Tai nạn kinh hoàng trên đường

Thời điểm xảy ra tai nạn, Gabe Poirot mới 20 tuổi. Trong lúc trượt ván với tốc độ gần 48 km/h, chiếc ván của anh bất ngờ va phải một vật cản trên đường. Cú va chạm khiến Gabe bị hất tung lên không trung khoảng 1,8m trước khi rơi xuống vỉa hè khi không đội mũ bảo hiểm. Đầu đập mạnh xuống nền bê tông, Gabe bất tỉnh ngay tại chỗ.

John Michael, người bạn có mặt tại hiện trường, vẫn nhớ rõ khoảnh khắc kinh hoàng khi Gabe nằm bất động trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, không có phản ứng. “Anh ấy nằm bất tỉnh trên mặt đất. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện cho anh ấy. Chúng tôi nói với anh ấy: ‘Gabe, cậu sẽ sống. Cậu sẽ không chết. Cậu sẽ sống’. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy", John Michael nhớ lại.

Điều đặc biệt là theo lời Gabe, dù cơ thể bất tỉnh nhưng anh vẫn nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh. “Tôi đã chứng kiến những lời cầu nguyện của họ. Và trong khoảnh khắc căng thẳng đó, tôi không hề sợ hãi. Khi xe cứu thương đến, tôi cảm thấy như bị hút vào một luồng ánh sáng, giống như một đường hầm ánh sáng kéo tôi ra khỏi nơi đó", Gabe kể.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, Gabe lập tức được đặt máy thở. Các bác sỹ nhanh chóng xác định anh bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. TS Forrest Moore, Phó trưởng khoa Phẫu thuật, cho biết tình trạng của bệnh nhân lúc đó rất đáng lo ngại.

“Rõ ràng cậu ấy bị chấn thương đầu rất nặng. Sau khi được hồi sức tại phòng cấp cứu, chúng tôi chẩn đoán cậu ấy bị chấn thương sọ não nghiêm trọng", ông nói.

Theo bác sỹ Moore, tổn thương não của Gabe bao gồm xuất huyết dưới màng cứng, xuất huyết ngoài mạch máu và nhiều vết bầm não. “Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi hầu như không thể can thiệp nhiều ngoài việc đảm bảo não nhận đủ oxy và được hỗ trợ tối đa để có cơ hội hồi phục", ông giải thích.

Các bác sỹ sau đó buộc phải gây mê y tế để bảo vệ não bộ của Gabe, một phương pháp thường được sử dụng trong những trường hợp chấn thương sọ não nặng nhưng đi kèm nhiều rủi ro.

Hành trình mà Gabe tin là đến thiên đường

Trong video đăng tải trên YouTube, Gabe nói rằng trong khi các bác sỹ nỗ lực cứu chữa, anh có cảm giác như được đưa rời khỏi bệnh viện và bước vào thế giới khác: “Tôi lập tức biết rằng mình đang được hút vào một cuộc hẹn với Ngài. Nơi đó giống như một thành phố của vinh quang thuần khiết, ánh sáng thuần khiết và tình yêu thuần khiết".

Theo lời anh, khi tiến gần hơn vào trung tâm “thành phố” ấy, Gabe tin rằng mình đã nhìn thấy Chúa Giêsu: “Ngài đứng đó chờ đợi tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngài đã thay đổi mọi thứ".

Trong khi đó, tình trạng thực tế của anh tại bệnh viện rất nghiêm trọng. Theo bác sỹ Moore, các bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng phải gây mê y tế thường không có tiên lượng tốt. “Ngay cả khi bệnh nhân sống sót, nguy cơ tổn thương thần kinh nghiêm trọng vẫn rất cao", ông cho biết.

Tại bệnh viện, bạn bè và gia đình Gabe thay phiên nhau túc trực. John Michael cho biết những giờ phút đó vô cùng căng thẳng: “Tình trạng của Gabe rất, rất nguy kịch. Chúng tôi phải chờ đợi trong lo lắng".

Tin tức về vụ tai nạn nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng. Nhiều người cùng nhau tổ chức buổi cầu nguyện trực tuyến cho Gabe. “Chúng tôi phát trực tiếp buổi cầu nguyện và chia sẻ trên mạng xã hội. Cảm giác như cả cộng đồng, không chỉ địa phương mà cả cộng đồng Cơ đốc giáo trên khắp thế giới, đều cùng cầu nguyện cho Gabe", John Michael kể.

“Nhìn thấy” những lời cầu nguyện

Gabe cho biết trong trạng thái hôn mê, anh cảm nhận được những lời cầu nguyện dành cho mình theo một cách rất đặc biệt. “Tôi đã thấy những lời cầu nguyện của các thánh, những người con của Chúa. Tôi thấy chúng từ góc nhìn của thiên đường", anh nói.

Theo lời Gabe, anh hình dung những lời cầu nguyện ấy được gom lại trong một chiếc bát vàng và được dâng lên trước ngai vàng trên thiên đường.

“Tất cả thiên đường đều đứng nghiêm trang, bởi vì lời cầu nguyện của chúng ta là ưu tiên hàng đầu của Chúa Cha. Chúa vui thích với những lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài vừa khóc cùng chúng ta, vừa vui mừng cùng chúng ta", anh nói.

Gabe ăn bữa ăn đầu tiên sau khi tỉnh lại.

Sau 18 ngày hôn mê, một người bạn thân của gia đình tên là Ginger đã đến bệnh viện thăm Gabe. Cô đứng bên giường bệnh và cầu nguyện, tha thiết mong anh tỉnh lại. Theo lời Gabe, những lời cầu nguyện ấy đã tạo nên hình ảnh đặc biệt trong trải nghiệm của anh: “Trong những ngày cuối cùng, những lời cầu nguyện đó tạo nên một cây cầu nối liền giữa tôi và Chúa".

Gabe nói rằng anh “thấy” những cây cầu này hình thành và lớn dần, kết nối với Chúa Giêsu. “Tôi thấy cha mẹ, gia đình và bạn bè cầu nguyện cho tôi. Tôi thấy những lời cầu nguyện đó đi thẳng vào trái tim của Chúa Kitô. Chính nhờ những lời cầu nguyện đó mà tôi được sai trở lại", anh nói.

Ginger nhớ rõ khoảnh khắc Gabe bắt đầu tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê. “Tôi nói: ‘Gabe, Gabe, nhìn tôi này. Anh tỉnh chưa?’. Tôi nói với anh ấy rằng anh sẽ tỉnh dậy và sẽ ổn thôi", cô kể. Không lâu sau đó, Gabe thực sự mở mắt.

Tuy nhiên, khi tỉnh lại, anh cảm thấy lạ lẫm. “Tôi cảm thấy như một người xa lạ. Thật kỳ lạ vì giờ đây tôi vẫn ở trong cùng một cơ thể như cách đây 18 ngày", Gabe nói.

Sự hồi phục khiến bác sỹ kinh ngạc

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn cả là tốc độ hồi phục của Gabe. Chỉ vài ngày sau khi tỉnh dậy, anh đã có thể tự đi bộ ra khỏi bệnh viện, điều mà các bác sỹ cho là cực kỳ hiếm gặp đối với một bệnh nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng như vậy.

Tiến sỹ Moore thừa nhận đây là một trường hợp đặc biệt. “Đó thực sự là một phép màu. Nhờ ân điển của Chúa mà cậu ấy vẫn còn sống và đã hồi phục hoàn toàn", ông nói. Theo bác sỹ Moore, rất ít bệnh nhân với mức độ chấn thương như Gabe, đặc biệt là những người phải gây mê bằng pentobarbital, có thể sống sót, và càng hiếm hơn nữa khi hồi phục hoàn toàn.

Bác sỹ Moore chụp ảnh cùng Gabe sau khi anh bình phục. (Ảnh: Gabe Poirot)

Sau khi trải qua biến cố sinh tử, Gabe cho biết anh nhìn nhận cuộc sống theo một cách hoàn toàn khác. “Chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ ân điển của Chúa. Ngài có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời của mỗi người", anh nói.

Theo Gabe, nhiều người không nhận ra rằng họ đã được bảo vệ khỏi bao nhiêu nguy hiểm trong cuộc sống: “Việc được trở về nhà an toàn mỗi ngày là một phước lành thường bị đánh giá thấp". Anh hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp mọi người nhận ra giá trị của cuộc sống.

“Tôi cầu nguyện để mọi người nhận ra mục đích cao cả của mình trên trái đất này, mục đích mà Chúa đã định sẵn cho họ. Cuộc sống của mỗi người quan trọng hơn họ tưởng", Gabe nói.

Sau khi hồi phục, Gabe quyết định ghi lại toàn bộ trải nghiệm của mình trong một cuốn sách. Cuốn sách có tựa đề “18 ngày trên thiên đường: Tôi rời khỏi thân xác. Tôi gặp Chúa Giêsu. Những điều ngài nói với tôi sẽ khiến bạn kinh ngạc” dự kiến phát hành vào ngày 7/4.

Trong đó, Gabe kể chi tiết về tai nạn, những ngày hôn mê, trải nghiệm mà anh tin là hành trình đến thiên đường, cũng như hành trình hồi phục kỳ diệu sau khi tỉnh lại.

Câu chuyện của Gabe Poirot hiện vẫn gây nhiều tranh luận. Nhưng với bản thân anh, trải nghiệm cận kề cái chết ấy đã trở thành bước ngoặt lớn nhất cuộc đời, một hành trình mà anh tin rằng đã cho mình cơ hội thứ hai để sống.