Chặng đường 80 năm phát triển của Đảng Lao động Triều Tiên

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, nhiều hoạt động triển lãm quy mô lớn đã được tổ chức tại Bình Nhưỡng.

Triển lãm tem với chủ đề “Hành trình chiến thắng và vinh quang” khai mạc ngày 3/10 tại Bảo tàng Tem Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Tuần qua, triển lãm ảnh quốc gia với chủ đề "Phát triển Đảng Lao động Triều Tiên thành đảng Cách mạng theo tư tưởng Juche, đảng của nhân dân chân chính" đã khai mạc tại Cung Văn hóa Nhân dân.

Các bức ảnh tại triển lãm tập trung thể hiện những thành quả cách mạng của cố nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành, cố nhà lãnh đạo Kim Jong Il và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Trong đó, nhiều tác phẩm tập trung khắc họa sự nghiệp cách mạng của cố nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành - người đã sáng lập WPK.

Triển lãm cũng giới thiệu sự nghiệp của cố nhà lãnh đạo Kim Jong Il - người tiếp nối vai trò của cố nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành, đưa đảng WPK không ngừng phát triển.

Các bức ảnh còn bao quát lịch sử lãnh đạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, người đã tuyên bố mô hình hóa toàn xã hội theo Chủ nghĩa Kim Nhật Thành - Kim Jong Il là cương lĩnh tối cao của WPK và mở ra một kỷ nguyên mới củng cố toàn đảng.

Bên cạnh đó, một triển lãm tem với chủ đề “Hành trình chiến thắng và vinh quang” cũng khai mạc ngày 3/10 tại Bảo tàng Tem Triều Tiên. Triển lãm trưng bày hơn 600 mẫu tem phản ánh chặng đường 80 năm của WPK, cùng nhiều bộ tem do các nhà sưu tầm tem ở Bình Nhưỡng giới thiệu.

Các bộ tem tái hiện hình ảnh cố nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành, cố nhà lãnh đạo Kim Jong Il và nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong các hoạt động lãnh đạo Đảng, qua đó thể hiện vai trò của WPK trong việc dẫn dắt công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước.

Tham dự lễ khai mạc có ông Ju Chang Il, Vụ trưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cùng các quan chức và giới sưu tầm tem ở Bình Nhưỡng. Sau lễ khai mạc, đại biểu và khách tham quan đã xem các bộ tem trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc cũng khai mạc tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Triều Tiên ngày 2/10, với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao cùng cán bộ và người dân Bình Nhưỡng. Sự kiện cũng là dịp giới thiệu nhiều tác phẩm nghệ thuật phản ánh quá trình xây dựng và phát triển của WPK qua các thời kỳ, cũng như khắc họa chân dung các nhà lãnh đạo.

Một số bức tranh đáng chú ý như “Buổi sáng đầu tiên không thể quên trong ngày thành lập Đảng” và “Ngày 19/6/1964” tái hiện các hoạt động của cố nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và cố nhà lãnh đạo Kim Jong Il trong giai đoạn đầu hình thành và củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng.

Một số tác phẩm khác tập trung khắc họa hình tượng nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong bối cảnh hiện nay, với các chủ đề về định hướng phát triển đất nước, công tác xây dựng Đảng và nâng cao vị thế quốc gia.

Ngoài ra, triển lãm còn có các tranh cổ động, tranh vẽ Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cùng những tác phẩm mô tả sự quan tâm của giới lãnh đạo đối với đời sống người dân. Các hạng mục điêu khắc, thêu và thủ công mỹ nghệ thể hiện tinh thần lao động và ý chí vượt khó của người dân Triều Tiên.