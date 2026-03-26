Chân dung vị tướng 'gác cổng' Hormuz vừa bị hạ sát

Tư lệnh hải quân IRGC Alireza Tangsiri - người đứng sau kế hoạch phong tỏa Eo biển Hormuz - được cho là đã thiệt mạng, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Israel - Iran leo thang.

Chỉ huy Hải quân IRGC - ông Alireza Tangsiri. Ảnh: Radio Farda.

Tờ Times of Israel dẫn nguồn một quan chức giấu tên cho biết Chuẩn Đô đốc Alireza Tangsiri - Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas.

Theo nguồn tin này, ông Tangsiri được xem là kiến trúc sư chủ chốt đứng sau chiến lược phong tỏa Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Tuy nhiên, đến nay cả Iran lẫn Israel đều chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Ông Tangsiri giữ chức Tư lệnh Hải quân IRGC từ tháng 8/2018 và đóng vai trò trung tâm trong việc triển khai chiến lược kiểm soát Vịnh Ba Tư cũng như Eo biển Hormuz trong nhiều năm qua, theo Hindustan Times.

Trước đó, vào tháng 1/2026, từng xuất hiện tin đồn ông thiệt mạng trong một vụ nổ tại Bandar Abbas. Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim đã dẫn tuyên bố từ IRGC bác bỏ, khẳng định ông vẫn an toàn. Nếu thông tin lần này được xác nhận, đây sẽ là diễn biến mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao Iran kể từ khi xung đột bùng phát.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Tehran sau đó đáp trả bằng các đợt tập kích UAV và tên lửa vào mục tiêu Israel cùng các lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, Iran tiếp tục siết chặt kiểm soát Eo biển Hormuz - nơi khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua. Hoạt động hàng hải tại đây hiện gần như tê liệt, chỉ còn một số ít tàu chở dầu có thể di chuyển.

Sự gián đoạn kéo dài đã buộc nhiều mỏ dầu tại khu vực Vịnh Ba Tư phải tạm ngừng khai thác, trong khi một số nhà máy lọc dầu cũng hứng chịu thiệt hại do chiến sự.

Theo thông báo ngày 24/3 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), Iran chỉ cho phép các tàu “không thù địch” đi qua Eo biển Hormuz với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn và phối hợp với cơ quan chức năng nước này.

Trong thư gửi các quốc gia thành viên IMO, Tehran nhấn mạnh các tàu không tham gia hoặc hỗ trợ các hoạt động chống lại Iran sẽ được đảm bảo “quyền đi qua an toàn” dưới sự điều phối của nước này. Ngược lại, những tàu có liên hệ với Mỹ, Israel hoặc các bên bị coi là tham chiến sẽ không được hưởng cơ chế này.